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Евросоюз продлил санкции против России
13.12.2019 09:30
Евросоюз решил на полгода продлить санкции против России, введеные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее решение принял Европейский совет 12 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.
Ограничительные меры заключаются в замораживании активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам.
Теги: Россия, Европейский союз, санкции
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