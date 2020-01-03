Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В норвежском селе наступило лето среди зимы

03.01.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В норвежском селе наступило лето среди зимы

В селе Сундалсора на западе Норвегии 2 января зафиксировали рекордно высокую температуру +19 градусов, сообщает РБК-Украина.
Этот показатель на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране. По словам мэра муниципалитета Раума Ивон Уолд, люди выходили на улицу в одних футболках и плавали в море вместо того, чтобы кататься на лыжах.
Метеоролог BBC Питер Макеворд рассказал, что предыдущий январский максимум в Сундалсоре составил +17,4 градусов. Он пояснил, что причина чрезвычайно высокой температуры в селе кроется в его расположении. Село находится на склоне, а потому часто подвергается воздействию фенов - сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долины.
Это не впервые в Сундалсоре наблюдаются необычно теплые зимы для скандинавской страны. Село раньше устанавливало температурные рекорды декабря (+18,3 градусов) и января (+18,9 градусов).



Теги: температура, Норвегия, рекорд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх