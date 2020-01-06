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Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет

06.01.2020 15:00
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Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет

Жительница Японии Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие в воскресенье, 5 января. В прошлом году она была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса как самый старый верифицированный человек на Земле, сообщает Replyua.net.
Кане Танака родилась в Японии 2 января 1903 года. Японка рано вышла замуж, во время Второй мировой войны работала с мужем в магазине, где продавали рисовые лепешки. Потом муж и сын Танаки ушли на войну и погибли. В возрасте 63 лет женщина вышла на пенсию. Все ее родственники сейчас проживают в США, и около 40 лет назад она ездила в Америку, чтобы встретиться с ними. В возрасте 103 лет у женщины диагностировали рак толстой кишки, однако ей удалось побороть это тяжелое заболевание. По словам японки, секрет ее долголетия заключается в правильном питании, здоровом сне и надежде.
Впрочем, чтобы побить абсолютный мировой рекорд по продолжительности жизни, японке нужно прожить еще как минимум 5 лет. Официальный мировой рекорд принадлежит француженке Жанне Кальман, которая скончалась в возрасте 122 лет.



Теги: возраст, День рождения, Книга рекордов Гиннеса
 
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