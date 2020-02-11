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Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек. Об этом 11 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает "Укринформ".
При этом число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю составило 3996 человек.
"По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", - говорится в опубликованном сообщении.
За последние сутки в Китае скончались 108 человек и выявлены 2,4 тысячи новых случаев заболевания.
Теги: вирус, Китай, жертва
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