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Россия ограничила пропуск на свою территорию граждан Китая
По информации, полученной Госпогранслужбой Украины по линии погранично-представительского аппарата, Российская Федерация приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В частности, российская сторона сообщила, что, согласно решению правительства РФ, приостанавливается пропуск через границу граждан Китайской Народной Республики. Эти мероприятия проводятся с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Начиная с 00.00 20 февраля 2020 года граждане Китая смогут попасть в Россию только с деловой или гуманитарной целью поездки. Граждане этой страны, следующие как туристы, для осуществления трудовой деятельности, в личных целях или для обучения через российскую границу пропускать не будут.
Теги: Россия, Китай, граница, ограничение
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