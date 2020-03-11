- Первый случай коронавируса обнаружили в Турции08:00
- Госдума РФ поддержала снятие ограничений на число президентских сроков16:00
- Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих08:00
- В Италии от коронавируса за сутки умерли 133 человека08:00
- США ввели карантин для долларов из Азии11:00
- В Польше зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом12:00
- В Познани заработала информационная линия на украинском языке17:00
- Россия и Турция заключили соглашение по Сирии09:00
- В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина12:00
- Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше09:30
Первый случай коронавируса обнаружили в Турции
В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19. Об этом передает агентство Anadolu, сообщает РБК-Украина.
Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.
"Вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат", - сказал министр.
Он добавил, что пациент в настоящее время пациент находится под карантином. Общее состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
"Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте", - добавило агентство.
Теги: Турция, заражение, COVID-19
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
- В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН1709:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса10:00
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"09:00
- На Донбассе подорвалась украинская БМП16:00
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды15:00
- Первый случай коронавируса обнаружили в Турции08:00
- Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса18:00
- Поединок "Вольфсбург" — "Шахтер" пройдет без зрителей17:00
- Госдума РФ поддержала снятие ограничений на число президентских сроков16:00
- Букмекеры сменили фаворита Евровидения 202015:00
- Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус14:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA12:00
- В Виннице УПЦ МП провела крестный ход против коронавируса11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта
- Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов
- Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса
- Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус
- Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса