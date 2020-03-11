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Первый случай коронавируса обнаружили в Турции

11.03.2020 08:00
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Первый случай коронавируса обнаружили в Турции

В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19. Об этом передает агентство Anadolu, сообщает РБК-Украина.
Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.
"Вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат", - сказал министр.
Он добавил, что пациент в настоящее время пациент находится под карантином. Общее состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
"Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте", - добавило агентство.



Теги: Турция, заражение, COVID-19
 
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