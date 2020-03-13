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В Китае нашли вероятного "нулевого пациента"

13.03.2020 12:00
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В Китае нашли вероятного "нулевого пациента"

Первый случай заражения коронавирусом нового типа произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post, передает Корреспондент.net.
Опираясь на правительственные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, издание полагает, что первым человеком, зараженным новым заболеванием, мог быть 55-летний житель провинции Хубэй, но статус его как нулевого пациента, то есть первого заразившегося, еще официально не подтвержден.



Теги: Китай, пациент, источник, COVID-19
 
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