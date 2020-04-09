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Количество больных COVID-19 в России превысило 10000

09.04.2020 13:00
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Количество больных COVID-19 в России превысило 10000

В России официально подтвердили 10 131 случай заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. В целом COVID-19 зафиксировали в 81 российском регионе, сообщает Телеканал новостей «24».
За минувшие сутки в РФ подтвердили еще 1 459 случаев коронавирусной инфекции.
Больше всего больных в Москве (+857 человек за сутки), Московской области (+199), Санкт-Петербурге (+44), Брянской области (+40), Коми (+31), Владимирской области (+24) и Краснодарском крае (+20).
За минувшие сутки от болезни умерли 13 человек – семеро в Москве, трое в Подмосковье, двое в Санкт-Петербурге и один в Пермском крае. За весь период с начала распространения COVID-19 в России умерли 76 человек.
Из больниц после лечения выписаны 698 человек (+118 выздоровели за сутки).



Теги: Россия, статистика, COVID-19
 
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