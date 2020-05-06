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В Ухане возобновились занятия в школах
06.05.2020 16:00
В китайском Ухане, ставшем в конце 2019 года очагом нового коронавируса, дети начали возвращаться в школы, сообщает DW.
6 мая возобновилось очное преподавание в выпускных классах 121 средней школы Уханя. Занятия проводятся при соблюдении жестких требований в отношении гигиены и социальной дистанции. По официальным данным, все учителя и школьники прошли тесты на коронавирус.
Теги: школа, карантин, обучение, Ухань
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