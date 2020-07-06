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В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму
Автономный регион Внутренняя Монголия в Северном Китае сообщил о случае подозрения на бубонную чуму. Местные власти выпустили предупреждение о третьем уровне опасности. Об этом сообщает Xinhua, передает LIGA.net.
Комиссия городского округа Баян-Нур призвала людей усилить меры безопасности, не охотиться и не употреблять в пищу животных, которые могут быть источником чумных инфекций.
Местных жителей также просят сообщать о любых находках мертвых сурков и других животных, а также о людях с высокой температурой, причины которой неизвестны.
Ранее, 1 июля два случая заражения бубонной чумой зафиксировали в Монголии в аймаке (провинции) Ховд. В аймаках Ховд и Баян-Улгий был введен карантин. Установлены 146 лиц прямого контакта и 504 лиц косвенного контакта с инфицированными.
Теги: Китай, чума, заражение
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