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Иран назвал новую причину крушения самолета МАУ
В комплексе ПВО, который сбил самолет Международных авиалиний Украины в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его транспортировали. Об этом сообщается в докладе Организации гражданской авиации Ирана, передает Укринформ.
"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления. После перемещения не было перенастройки", - говорится в документе.
В докладе уточняется, что в связи с неверными настройками система ошибочно идентифицировала украинский самолет как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, тогда как лайнер на самом деле вылетал из иранской столицы.
Ранее иранские военные утверждали, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
Теги: Украина, Иран, причины, самолет, авиакатастрофа
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