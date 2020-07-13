На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт

13.07.2020 15:00

12 июля Азербайджан обвинил Вооруженные силы Армении в попытке атаковать с применением артиллерии позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает InfoResist.

По версии Минобороны Азербайджана, в результате столкновения погибли двое азербайджанских солдат и еще один получил тяжелые ранения. Врачам не удалось спасти его.

В свою очередь армянская сторона заявила, что группа азербайджанских военных «без видимых причин» на грузовике УАЗ пыталась пересечь границу Армении. После предупреждения они бросили машину и вернулись на свои позиции. Но спустя час солдаты начали артиллерийский обстрел в попытке захватить армянский опорный пункт. Среди ВС Армении потерь нет.

Сегодня, 13 июля, в Минобороны Азербайджана заявили, что их подразделения с применением артиллерии, минометов и танков уничтожили армянский опорный пункт, технику и живую силу противника. В ходе боев погиб азербайджанский солдат.

Между тем пресс-секретарь Минобороны Армении Рушан Степанян написала в Facebook, что после двух-трехчасового перерыва азербайджанские силы возобновили «провокационные действия», обстреливая армянские позиции.

По словам Степанян, Армения дала «соразмерный ответ». В армянском ведомстве не исключают увеличение количества потерь со стороны Азербайджана.