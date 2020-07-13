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Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты

13.07.2020 12:00
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Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты

Экзит-полы, проведенные по результатам второго тура президентских выборов в Польше, отдают победу действующему президенту Анджею Дуде, однако - с минимальным отрывом, сообщает "Европейская правда".
Экзит-полы, проведенные службой Ipsos, дают Дуде поддержку  50,4% избирателей , тогда как его оппоненту мэру Варшавы Рафалу Тшасковському - 49,6%.
В то же время, как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, по итогам обработки 99,97% бюллетеней за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.
Ожидается, что официальные результаты голосования будут объявлены сегодня чуть позже.



Теги: Польша, экзит-пол, президентские выборы
 
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