Лукашенко договорился с Путиным о военной поддержке

16.08.2020 09:00

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, передает Цензор.НЕТ.

Об этом Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил вчера на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил Лукашенко.

"И мы с ним (Владимиром Путиным. - Ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.