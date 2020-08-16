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Лукашенко договорился с Путиным о военной поддержке
Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, передает Цензор.НЕТ.
Об этом Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил вчера на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил Лукашенко.
"И мы с ним (Владимиром Путиным. - Ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.
Теги: Путин, Беларусь, Лукашенко
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