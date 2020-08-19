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В Сирии взорвали российского генерала

19.08.2020 08:00
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В Сирии взорвали российского генерала

В Сирии погиб российский генерал-майор, говорится в сообщении Минобороны, передает «РИА Новости». Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военнослужащих под городом Дейр-эз-Зор.
Бомба сработала на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.
«В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», — говорится в сообщении.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что погибший — генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий. На сайте Минобороны генерал-майор Вячеслав Гладких в последний раз упоминался в сентябре 2019 года, в новости о завершении окружного этапа всеармейских соревнований среди командиров в Восточном военном округе.



Теги: Россия, взрыв, Сирия, генерал
 
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