В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек

31.08.2020 08:00

В ходе протестных выступлений в Минске, приуроченных ко дню рождения Александра Лукашенко, по данным МВД задержаны по меньшей мере 140 человек, сообщает Euronews.

На очередную воскресную акцию под лозунгами за смену власти и против полицейского насилия вышли десятки тысяч людей. На центральных улицах их встретили усиленные кордоны сотрудников силовых структур с водомётами и бронетехникой. В МВД объяснили, что в город ввели БТР-80 для безопасности личного состава.

К протестующим, как передаёт TUT.BY, выходил помощник президента Николай Латышенок. Отвечая на вопросы, он заявил, что Лукашенко не признаёт Координационный совет, который сформировали его оппоненты, и не намерен вести с ним переговоры, но готов к диалогу с другими «инициативными группами». Координационный совет по трансферу власти тем временем вновь призвал Лукашенко к переговорам.