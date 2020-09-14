Ученые из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"

14.09.2020 13:00

Наличие яда из группы "Новичок" в организме политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом заявило правительство Германии. Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования. Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.

Первоначально наличие следов яда из группы "Новичок" в организме Навального показали исследования, сделанные в специальной лаборатории Бундесвера.