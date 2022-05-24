В Германии банкам разрешили обмен гривны на евро

24.05.2022 09:00

Федеральное министерство финансов, Федеральный банк Германии, банки Германии и Национальный банк Украины с 24 мая запустят для украинских беженцев программу обмена наличной гривны на евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Германии.

Согласно сообщению, Федеральное министерство финансов и Федеральный банк Германии заключили соглашение с Национальным банком Украины о первоначальном объеме обмена в 1,5 млрд грн.

Отмечено, что беженцы могут обменять на евро банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн. (до 10 тыс. грн.) в немецких банках и сберегательных кассах, участвующих в программе.

Конвертация в евро происходит по обменному курсу, размещенному на сайте Бундесбанка, отмечено в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что обмен будет зарегистрирован в онлайн-заявке, предоставленной Европейским центральным банком, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена, для этого лицо каждого взрослого беженца, желающего участвовать в обмене, фиксируют и проверяют.

Уточняется, что обмен сначала возможен в течение трех месяцев, а убытки, возникающие в результате обмена, несет федеральный бюджет.