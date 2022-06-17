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В РФ журналиста судят за "неправильные" посты о событиях в Мариуполе
В суде в Прокопьевске (Кемеровская область РФ) прошло первое заседание по делу журналиста Андрея Новашова, обвиняемого в распространении ложной информации об использовании вооружённых сил России, передает Радио Свобода.
Сторона защиты допросила первого свидетеля, которым оказался студент-политолог пятого курса Кемеровского государственного университета, сообщила адвокат Мария Янкина.
По её словам, свидетель рассказал, что в марте увидел посты Новашова "Вконтакте", которые возмутили его, поскольку изложенная в них информация не соответствует официальной позиции Минобороны России. В частности, речь идет о сообщениях, что "российские войска бомбят Мариуполь", а также о разрушениях гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей в ходе захвата города. Позже он сообщил о них сотруднику отдела по борьбе с экстремизмом.
Андрей Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".
Теги: Россия, Мариуполь, суд, журналист, статья
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