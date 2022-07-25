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Поляки досрочно собрали $5 млн на "Байрактар" для Украины

25.07.2022 10:00
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Поляки досрочно собрали $5 млн на "Байрактар" для Украины

В рамках кампании по сбору средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины поляки собрали необходимую сумму 22,5 млн злотых. Об этом сообщил инициатор кампании, журналист Славомир Сераковский.
"22 500 000 злотых! Сделано в Польше", – коротко написал он в своем Facebook.
Взносы внесли более 200 тысяч человек. При этом до конца кампании по сбору средств осталось еще 4 дня.



Теги: Украина, Польша, деньги, Bayraktar
 
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