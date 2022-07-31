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Оккупанты заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

31.07.2022 11:00
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Оккупанты заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Оккупационные власти Севастополя заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ. Атаку якобы совершил украинский беспилотник. Об этом сообщает глава оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаев в Telegram.
Утверждается, что в результате удара пострадали пять человек.
"Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в городе отменены.



Теги: Севастополь, атака, Черноморский флот, штаб
 
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