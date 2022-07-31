Оккупанты заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

31.07.2022 11:00

Оккупационные власти Севастополя заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ. Атаку якобы совершил украинский беспилотник. Об этом сообщает глава оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаев в Telegram.

Утверждается, что в результате удара пострадали пять человек.

"Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в городе отменены.