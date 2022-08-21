Под Москвой взорвался автомобиль с дочерью "идеолога Путина" Дугина

21.08.2022 13:00

В районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла дочь "идеолога Путина" Александра Дугина Дарья, сообщают РосСМИ.

По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

Первой версией случившегося был взрыв газового баллона, но сейчас правоохранители склоняются к тому, что под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Если эта версия подтвердится, то не исключено, что целью покушения был сам Александр Дугин.

Дугин известен как философ и консервативный публицист, один из распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства - концепций доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения ее влияния на территории евразийского континента. В течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному самоутверждению на мировой арене.

Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.