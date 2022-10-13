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Украина получила экстренный транш от МВФ
13.10.2022 13:00
Украина получила $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования МВФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 13 октября.
"$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда поступило в Украину. Денежные средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - написал Шмыгаль в телеграм.
В целом с начала войны МВФ предоставил Украине $2,7 млрд.
Теги: Украина, помощь, МВФ, транш
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