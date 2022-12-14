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СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины

14.12.2022 14:00
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СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины

Президент страны-агрессора Владимир Путин планирует встретиться с гауляйтерами оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до конца года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента России.
По имеющимся данным встреча Путина с Пушилиным, Пасечником, Сальдо и Балицким состоится 20 декабря. На встрече обсудят вопросы "открытия на территориях представительств федеральных территориальных органов власти", а также вопросы безопасности.



Теги: Путин, встреча, руководство, ДНР, ЛНР, оккупанты
 
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