СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины

14.12.2022 14:00

Президент страны-агрессора Владимир Путин планирует встретиться с гауляйтерами оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до конца года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента России.

По имеющимся данным встреча Путина с Пушилиным, Пасечником, Сальдо и Балицким состоится 20 декабря. На встрече обсудят вопросы "открытия на территориях представительств федеральных территориальных органов власти", а также вопросы безопасности.