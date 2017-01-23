Все рубрики раздела
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
Как наказывать ребенка правильно – советы психолога
Как бы нам, родителям, не хотелось, чтобы наши дети были послушными, они все равно иногда ведут себя так, как мы ожидаем и приходится прибегать к наказанию.
Но может быть, все же, есть другие способы объяснить ребенку, что он ведет себя несоответствующее? Об альтернативных методах наказания, рассказывает на своем сайте психолог Дмитрий Карпачев.
Ищите скрытые потребности
Если ребенку скучно, он будет себя плохо вести, чтобы привлечь к себе внимание. И, вместо того, чтобы наказывать, дайте ему во что-то поиграть, поговорите с ним о чем-то интересном, и т.д.
Объясните, почему так себя вести нельзя
Предположим, ребенок разрисовал обои на стене, или порезал шторы. Ваши фразы "так делать нельзя" или "нормальные дети так себя не ведут" - не слишком убедительные аргументы для ребенка.
Ищите скрытые причины
Выслушайте свое чадо, признайте чувства ребенка. Например, ситуация, когда старший ребенок бьёт младшего. Научите ребенка выражать своей гнев иным способом. Дайте ему подушку для битья, разрешите ему покричать (не на младшего ребенка, а для того, чтобы избавиться от эмоций).
Измените окружающую среду
Иногда проще изменить обстоятельства, чем поведение ребенка. Например, если ребенок постоянно вытрушивает вещи из шкафов, проще закрыть их так, чтобы он не мог открыть.
Найдите другое применение его желаниям
Направьте поведение малыша в другое русло. Например, если ребенок хочет рисовать на столе, покажите ему, что он может делать это на бумаге.
Положительный пример
Показывайте своим поведением, как он должен себя вести. Например, у вас дома есть котенок, и ребенок тянет его за хвост? Покажите, как с ним можно играть, как его гладить.
Давайте ребенку выбор
Если у ребенка будет возможность принимать решение, это укрепит его веру в себя, воспитает ответственность.
Позвольте случится тому, что должно случиться
Не стоит постоянно оберегать ребенка от ошибок. На собственном опыте они быстрее поймут, то, что вы долго будете словами.
Говорите о ваших чувствах
Объясните ребенку, как его поведение влияет на вас. Только не обвиняйте, говорите о своих эмоциях.
Принимайте решение вместе
Обсудите с ребенком конфликтную ситуацию, которая произошла, поговорите о ваших собственных потребностях и попросите его помощи в поиске решения. Вместе установите правила. Ведите семейные встречи.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, ребенок, советы, психолог
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг21:30
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
- Украина поменяет Донбасс на Крым12:30
- Два года назад боевики "ДНР" расстреляли троллейбус с пассажирами в Донецке.12:00
- Порошенко заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно11:40
- В Мариуполе пропала связь "Киевстар" 11:20
- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
- Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем08:25
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Французский «друг» Путина нашел способ примирения Украины с РФ08:02
- В США пассажиры застряли в аэропортах из-за сбоя компьютеров07:45
- Мадонна объяснила нецензурные высказывания в адрес Трампа07:20
- В NASA показали луну внутри кольца Сатурна22:20
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг21:30
- В Харьковской обл. пограничники обнаружили около 10 кг наркотиков21:00
- Россия уничтожит армию Британии за день20:30
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Как украинцы «купили» Трампа
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт