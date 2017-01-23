Как наказывать ребенка правильно – советы психолога

Как бы нам, родителям, не хотелось, чтобы наши дети были послушными, они все равно иногда ведут себя так, как мы ожидаем и приходится прибегать к наказанию.

Но может быть, все же, есть другие способы объяснить ребенку, что он ведет себя несоответствующее? Об альтернативных методах наказания, рассказывает на своем сайте психолог Дмитрий Карпачев.

Ищите скрытые потребности

Если ребенку скучно, он будет себя плохо вести, чтобы привлечь к себе внимание. И, вместо того, чтобы наказывать, дайте ему во что-то поиграть, поговорите с ним о чем-то интересном, и т.д.

Объясните, почему так себя вести нельзя

Предположим, ребенок разрисовал обои на стене, или порезал шторы. Ваши фразы "так делать нельзя" или "нормальные дети так себя не ведут" - не слишком убедительные аргументы для ребенка.

Ищите скрытые причины

Выслушайте свое чадо, признайте чувства ребенка. Например, ситуация, когда старший ребенок бьёт младшего. Научите ребенка выражать своей гнев иным способом. Дайте ему подушку для битья, разрешите ему покричать (не на младшего ребенка, а для того, чтобы избавиться от эмоций).

Измените окружающую среду

Иногда проще изменить обстоятельства, чем поведение ребенка. Например, если ребенок постоянно вытрушивает вещи из шкафов, проще закрыть их так, чтобы он не мог открыть.

Найдите другое применение его желаниям

Направьте поведение малыша в другое русло. Например, если ребенок хочет рисовать на столе, покажите ему, что он может делать это на бумаге.

Положительный пример

Показывайте своим поведением, как он должен себя вести. Например, у вас дома есть котенок, и ребенок тянет его за хвост? Покажите, как с ним можно играть, как его гладить.

Давайте ребенку выбор

Если у ребенка будет возможность принимать решение, это укрепит его веру в себя, воспитает ответственность.

Позвольте случится тому, что должно случиться

Не стоит постоянно оберегать ребенка от ошибок. На собственном опыте они быстрее поймут, то, что вы долго будете словами.

Говорите о ваших чувствах

Объясните ребенку, как его поведение влияет на вас. Только не обвиняйте, говорите о своих эмоциях.

Принимайте решение вместе