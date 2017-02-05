Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов

05.02.2017 22:33

Иллюзионист из цирка помог разоблачить мошенника. Аферист обманывал сотрудников кафе и магазинов при расчете наличными деньгами — он использовал приём под названием «залом», с помощью которого часть купюр оставлял себе. Действовал мошенник настолько виртуозно, что следствию пришлось обратиться за помощью к фокуснику, чтобы разоблачить его.

Зал суда для фокусника-мошенника стал своеобразной сценой: процесс для него — как представление. Однако пристальное внимание СМИ иллюзиониста за решеткой почему-то раздражало. На скамье подсудимых фокусник с говорящим именем Валерий Липунов оказался после того, как на него пожаловались пострадавшие от его действий граждане. Деньги действительно прямо-таки «прилипали» к его рукам.

Действовал он следующим образом: заходил в разные кафе и просил кассира разменять деньги на более мелкие купюры. Если сотрудники заведений соглашались, начиналось самое настоящее представление, рассказывает старший помощник прокурора Анна Надточей:

«Липунов пересчитывал по 50 гривен всю денежную пачку и передавал кассиру. Кассир пересчитывал и устанавливал, что не хватает 50 гривен, и передавал обратно Липунову. Липунов еще раз пересчитывал и часть купюр подгибал пальцами, как иллюзионист, и прятал в карман». В самый ответственный момент к делу подключался помощник «криминального маэстро», который отвлекал сотрудника заведения. Поскольку пересчёт денег проводился на глазах у кассира, тот был уверен, что все купюры на месте. Недостачу пострадавшие обнаруживали лишь в конце смены при очередном пересчете денег.

Похожий случай произошёл в области. Кассир одного из магазинов любезно согласилась обменять 500 гривен. О чём сильно пожалела в дальнейшем: «Ко мне подошел мужчина и очень убедительно попросил разменять 500 гривен. У него были стогривневые купюры. Он передал мне денежную сумму, я пересчитала. Поняла, что 100 гривен не хватает. Протянула ему эту сумму назад. Он очень сильно удивился. На моих глазах все пересчитал. И дополнил недостающую сумму 100 гривнами. Я отдала те разменные деньги, и он с этой суммой скрылся из магазина».

Как работают фокусы с купюрами, можно рассмотреть при замедленном воспроизведении записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей обман сотрудника одного из банков. Мужчина в черном просит поменять крупные купюры на более мелки. Отдает пачку из 5000 гривен, а в замен получает по сто. Пересчитав деньги, посетитель вдруг требует вернуть его купюры — мол, передумал. Кассир отдаёт деньги без каких-либо сомнений. Он уверен, что все купюры на месте, так как руки клиента были в зоне видимости. Однако он даже не заметил, как мужчина молниеносным движением «поломал» пачку и резко спрятал несколько сотен за свою сумку.

После подобных «сеансов», как правило, «криминальные иллюзионисты» едут в другой город на «гастроли», рассказывает один из оперативных сотрудников полиции: «Заезжает группа из соседней области, и совершает где-то порядка двух-трех эпизодов». Интересно, что при расследовании уголовного дела о краже денег сыщики обратились за помощью к профессиональному артисту цирка.

Просмотрев запись с камеры наблюдения, он пояснил, в какой момент и каким образом Лепунов прятал в карманы деньги. Как уверяет знаменитый иллюзионист Владимир Данилин неподготовленного человека обмануть проще простого: «Я открываю секрет. На самом деле половина денег спрятана в руке. Но мошенник никогда не покажет этого вам. Он будет держать руку так, чтобы не было видно. Мало того, он может показать и вторую руку — что и в неё ничего нет. Деньги незаметно перейдут в другую. Поймите, это называется манипуляцией. Поэтому будьте осторожны.

Не меняйте деньги в неположенных местах. Для этого есть банки, магазины». При помощи «залома» дальневосточный гастролёр обманул десятки кассиров. Правда, в этот раз в деле о краже значились только два эпизода. В итоге суд его приговорил к 9 месяцам колонии общего режима. Из них почти половину он уже отбыл в СИЗО, а поэтому выйдет уже совсем скоро.

Источник Жуликам нет.