Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод

13.02.2017 16:37

Живущие в области подмышек бактерии выделяют соединения, играющие роль в образовании дурного запаха

Ученые из Калифорнийского университета нашли метод, позволяющий справляться с неприятным запахом пота с помощью чужих бактерий. Об этом исследователи рассказали на дерматологическом симпозиуме в Швеции.

Согласно их данным, организм человека населен бактериями, которые могут влиять на состояние здоровья, вызывая расстройства кишечника, иммунитета и даже мозга. У кожи тоже есть свой микробиом, варьирующийся в зависимости от части тела. Живущие в области подмышек бактерии выделяют соединения, играющие роль в образовании дурного запаха.

Во время исследования ученые пересадили мужчине, страдавшему от неприятного запаха, бактерии из подмышек его брата-близнеца, не испытывавшего таких проблем. Это помогло избавиться от запаха. Пересадка бактерий была проведена около года назад, и запах до сих пор не вернулся.

В последствии специалисты провели эту процедуру еще с 17 парами человек, один из которых плохо пах, а другой был его близким родственником. У 16 участников улучшение наступило в течение месяца, и у половины сохранилось на три месяца и более.

"Это еще очень экспериментальная методика. Но она может сработать", – делится один из специалистов.

Источник: segodnya.ua