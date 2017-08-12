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Российское общество поражено болезнью империалистического реваншизма
Сергей Удальцов, один из самых известных российских оппозиционеров, на первой после освобождения пресс-конференции выступает с широкой патриотической программой – поддерживает аннексию Крыма, восхищается оккупацией Донбасса и сожалеет, что России не удалось захватить весь восток Украины.
Впрочем, после крымских объяснений Алексея Навального, после ставшего уже афоризмом высказывания про “бутерброд”, в такой позиции еще одного оппозиционного активиста нет ничего удивительного. Удивляет другое – почему все это до сих пор называется оппозицией?
Участники покушения на Гитлера 20 июля 1944 года были куда решительнее в своем отношении к диктатуре, чем российские оппозиционеры в отношении к собственной власти, – и практически все поплатились за это жизнью. В современной Германии эти люди – национальные герои, символ борьбы с нацизмом. Но есть один непростой вопрос: а сильно ли отличались взгляды организаторов и участников заговора от взглядов самого фюрера? Думали ли они о будущем Германии как демократической страны? Или только хотели избавиться от Гитлера, который вел страну к пропасти?
Я вовсе не собираюсь ставить под сомнение героизм людей, которые пожертвовали собой ради уничтожения чудища. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что и они были порождением больного немецкого общества. И не Гитлер был причиной этой болезни. Это болезнь породила Гитлера – болезнь империалистического реваншизма. Немецкое общество стало выздоравливать только после поражения в страшной войне – и результатом его выздоровления стала современная эффективная демократия, остающаяся сегодня чуть ли не последней надеждой здравомыслящих людей во всем мире.
Так вот, российское общество поражено все той же довоенной немецкой болезнью – болезнью империалистического реваншизма. Эта болезнь породила Путина, но и он инфицирован ею. И Навальный. И Удальцов. И прочие. Каждый россиянин, который не осознает, что оккупация Крыма и Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья – главная проблема его страны, – болен. Каждый россиянин, который не понимает, как губительно для его страны вмешательство в Сирии и прочие нелепые попытки продемонстрировать “величие” нищего маргинального государства, сидящего на нефтяной игле, – болен. Каждый россиянин, который, вместо того чтобы задуматься о спасении страны, дает советы украинцам или грузинам, за кого им голосовать и с кем дружить, – болен. И я не уверен, что все эти люди вообще излечимы без какого-то серьезного потрясения. Но и потрясения не пожелаю – не дай Бог никому выздоравливать так, как выздоровели немцы.
Не верьте тем, кто будет уверять вас, что спасение страны в свободных выборах. Гитлер тоже победил на свободных выборах. А не победил бы, так был бы остановлен блоком консерваторов или коммунистами. Германию довел до катастрофы Гинденбург, а привел бы к краху Папен или Тельман, какая разница? Выздоровления не предвиделось.
Не верьте тем, кто скажет вам, что главное – это победить коррупцию. Лозунг борьбы с коррупцией – вообще хорошее занятие для тех, кто не хочет ничего менять по-настоящему. Борьба с коррупцией срабатывает только в выздоравливающей стране, которая хочет перемен, которая в силах отказаться от своих исторических комплексов. В больном государстве самыми эффективными борцами с коррупцией оказываются Гитлер и Муссолини. Или Сталин, перестрелявший в 30-х весь разложившийся аппарат и заменивший его “молодыми эффективными менеджерами”, – насколько я понимаю, это и есть то, чего Удальцов ждет от Путина.
Не нужно рассказывать сказки о том, что главное – получить власть, а уж после этого “со всеми договориться”. Во-первых, никакой власти те, кто считает себя оппозиционерами, не получат – так и будут метаться между тюрьмами и заграницей. Во-вторых, если получат, то ничего не изменят и ни с кем не договорятся. Большевики сто лет назад тоже метались между тюрьмами и заграницей, а как пришли к власти – залили кровью не только Россию, но и Украину, и Кавказ, и Балтию, и Финляндию, и Польшу, и Центральную Азию – такое вот “право наций на самоопределение” получилось.
Для человека, понимающего, что империалистическое помешательство – главная проблема россиян, Путин, Ходорковский, Навальный или Удальцов выглядят пациентами одного и того же лепрозория, только разведенными по разным палатам. Именно эта общность заболевания и вселяет настоящий ужас.
Источник: blogs.informator.news
Теги: Россия, Донбасс, Гитлер, общество
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