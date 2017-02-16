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Який макіяж відлякує чоловіків?
Вчені назвали косметику, яку на дух не переносять чоловіки. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Експерти провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що чоловіки віддають перевагу дівчатам з природною красою. Природна краса (або «натуральний» мейк-ап) привертають куди більше уваги, ніж «бойове розфарбування».
Кожен п'ятий чоловік заявив, що йому хотілося б бачити більш природний і ніжних відтінок рум'ян на жінках, а кожен десятий зізнався, що вважає за краще ненафарбованих дам.
В ході дослідження вчені також з'ясували, що найбільше представники сильної статі не люблять, коли їх партнерки носять накладні вії. Далі йдуть такі косметичні засоби, як надмірно яскрава помада, підводка для очей в стилі Емі Уайнхаус, темний олівець для губ, підкреслення лінії брів олівцем. Навіть занадто товстий шар основи під макіяж піддався критиці. Дратують чоловіків яскраво-сині тіні для повік і густа туш.
Теги: Донбасс, психология, макияж
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