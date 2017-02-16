Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

ТОП 5 морепродуктів для схуднення

16.02.2017 19:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ТОП 5 морепродуктів для схуднення

Якщо ви любите експерементувати з їжею, то цей список вам сподобається. Детальніше у "Країні Здоров'я"

1. Морська капуста, або по-науковому - "ламінарія", яка містить максимальну кількість мінералів. Вона дійсно найкорисніша з усіх овочів і фруктів. Фосфор, калій, магній і це ще не весь букет. Також наявні вітаміни А, В і С. Багато лікарів рекомендують вживати не більше 40 грам морської капусти в день, щоб отримати денну норму йоду. 

2. Смачні креветки поєднують в собі багато білків і мінералів. Також цей продукт має в своєму складі багато йоду, а ще вітамін В12, який відповідає за здорову нервову систему. 

3. Білки і вітаміни В і D, містять устриці, крім цього вони є потужним афродизіаком і наповнені білком. 

4. Натрій, калій, кальцій, і магній, і це ще не все, що вмістилося в мідіях. Також цей продукт корисний для кровоносної системи, так як містить багато кобальту. 

5. Смачні кальмари радують своїм складом. Білки і вітаміни В і С, а ще інші мінерали, які корисні для організму і травлення.

 

Источник:  zdorovia.com.ua



Теги: Донбасс, похудение, морепродукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх