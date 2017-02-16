ТОП 5 морепродуктів для схуднення

16.02.2017 19:05

Якщо ви любите експерементувати з їжею, то цей список вам сподобається. Детальніше у "Країні Здоров'я"

1. Морська капуста, або по-науковому - "ламінарія", яка містить максимальну кількість мінералів. Вона дійсно найкорисніша з усіх овочів і фруктів. Фосфор, калій, магній і це ще не весь букет. Також наявні вітаміни А, В і С. Багато лікарів рекомендують вживати не більше 40 грам морської капусти в день, щоб отримати денну норму йоду.



2. Смачні креветки поєднують в собі багато білків і мінералів. Також цей продукт має в своєму складі багато йоду, а ще вітамін В12, який відповідає за здорову нервову систему.



3. Білки і вітаміни В і D, містять устриці, крім цього вони є потужним афродизіаком і наповнені білком.



4. Натрій, калій, кальцій, і магній, і це ще не все, що вмістилося в мідіях. Також цей продукт корисний для кровоносної системи, так як містить багато кобальту.



5. Смачні кальмари радують своїм складом. Білки і вітаміни В і С, а ще інші мінерали, які корисні для організму і травлення.

Источник: zdorovia.com.ua