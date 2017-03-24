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Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?
В последние годы травяные чаи стали еще более популярными, в основном, благодаря своим полезным свойствам и влиянию на организм.
В некоторых странах, например, в Китае или Шри-Ланке, чаи используются в медицинских целях уже давно. Но в нашей стране большинство людей не знает, какая трава может помочь их здоровью. Эта статья поможет вам подобрать правильный чай.
Не следует путать фруктовые, ароматизированные чаи с травяными. Первые созданы скорее для хорошего вкуса, а вторые производятся из определенных частей трав, чтобы оказывать лечебный эффект.
Ромашка
Основные преимущества: Помогает с проблемами со сном и снимает тревожность
Благодаря содержанию триптофана, аминокислоты с успокоительным эффектом, ромашка помогает избавиться от бессонницы. Ромашка также помогает людям, склонным к приступам тревоги, расслабиться и успокоиться. Лечебные свойства ромашки применялись еще в Древнем Египте. Это самое надежное естественное седативное и антистрессовое средство.
Бузина
Основные преимущества: Противоаллергенное, противозастойное, помогает избавиться от простуды.
Только спелые ягоды бузины съедобны при варке, остальные части растения являются ядовитыми. Ягоды используются для лечения простуды, респираторных заболеваний и облегчения аллергии.
Мята
Мята – широко распространенное растение в Европе и странах Ближнего Востока. Мята используется для изготовления зубных паст, мыла, шампуней и в качестве приправы. Мята также стимулирует производство желчи в желчном пузыре, помогая расщеплять жир и справляться с тошнотой. Она дает краткосрочное облегчение людям, страдающим от синдрома раздраженного кишечника.
Вербена лимонная
Вербена лимонная – южноамериканское растение, которое используется в качестве помощника пищеварительной системе. Она помогает расщеплять жиры, а также укрепляет иммунную систему.
Зеленый чай
О пользе зеленого чая можно писать долго, и ни один список не будет полным. Он укрепляет клетки и замедляет старение организма, а также защищает от возрастных болезней. Зеленый чай помогает бороться с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.
Фенхель
Основные преимущества: Применяется для лечения запора и метеоризма. Способствует снижению веса.
Фенхель обладает антиспазматическими свойствами, которые помогают расслабить мышцы кишечника и обеспечивают эффективное лечение запора и метеоризма. Фенхель также обладает мочегонным эффектом и помогает избавиться от токсинов. Трава убирает чувство голода и ускоряет обмен веществ.
Крапива
Основные преимущества: Помогает усилить организм.
Крапива применяется для лечения инфекций мочевыводящих путей, сенной лихорадки и остеоартрита. Она укрепляет иммунитет и улучшает работу надпочечников.
Расторопша и одуванчик
Основные преимущества: Очищает печень.
Оба растения классифицируются как сорняки, однако при использовании в чае оба растения являются одними из лучших естественных средств для регенерации и очищения печени. Одуванчик действует как тонизирующее средство и стимулирует секрецию желчи, в то время как расторопша обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помогают облегчить симптомы гепатита и заболеваний печени.
Имбирь
Основные преимущества: Улучшает кровообращение, способствует пищеварению и облегчает боли.
Имбирь – растение, которое используют для облегчения симптомов расстройства желудка. Имбирь – лучшее средство для борьбы с симптомами лихорадки. Растение снимает боль в суставах и улучшает кровообращение.
Шиповник
Основные преимущества: Защищает кожу, улучшает работу надпочечников и повышает иммунитет.
Шиповник является источником витамина С, улучшает состояние кожи и укрепляет иммунитет. Шиповник улучшает работу надпочечников, дает заряд энергии и улучшает когнитивные свойства.
Источник: http://medic.ua
Теги: Донбасс, советы, травяной чай
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