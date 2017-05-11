Чем опасна скука и как ее развеять?

11.05.2017 09:00

Скучать приходилось каждому. Это не совсем комфортное ощущение, когда есть масса энергии, а куда ее направить – неизвестно. Скука может стимулировать человека к каким-либо действиям или решениям, но может оказать и негативное воздействие. Давайте рассмотрим, в чем заключается опасность скуки и советы о том, как с ней справиться.

В чем опасность скуки?

Когда человек просто отдыхает от привычных дел, нет ничего опасного в его безделье. Но, когда скука временами накатывает, и мы не знаем, что с ней делать, могут появиться проблемы. Вот к чему может привести длительное скучание.

Скука порождает лень, апатию, бездействие. Со временем человек привыкает к такому состоянию и не видит в нем ничего плохого. Но, скука опасна тем, что из-за нее постепенно снижается выработка жизненной энергии. Это простой естественный закон – если энергия не нужна, она не будет вырабатываться. Поэтому, предаваясь скуке можно снизить свой энергетический потенциал, что может привести к недостатку сил в будущем.

Скука постепенно уничтожает творческий потенциал человека. Когда человек не хочет напрягать свой ум, чтобы придумать себе занятие, его творческие способности постепенно угасают, из-за чего в дальнейшем он не сможет быть таким гибким в решении проблем, генерации идей.

Чаще всего люди скучают в очередях, в ожидании чего-то. Но, это просто объяснить – они не были готовы к тому, что у них появится определенное количество свободного времени, и не знают чем его заполнить. В других же ситуациях частые приступы скуки могут свидетельствовать о том, что человек неправильно воспринимает реальность, и не живет полноценной жизнью, а все ожидает, когда что-то станет лучше. Это говорит о том, что скучающий человек не совсем рационально тратит свою жизнь, и в результате его будет ждать разочарование.

Скука часто приводит к потере направления в жизни. Когда скучающий человек пытается заполнить свое время чем-то не тем, что для него на самом деле важно, он может утратить свои главные жизненные ориентиры, или же они перестанут быть четкими.

Скука уничтожает ощущение ценности времени, и подталкивает к тому, что человек утрачивает контроль над ним. Само по себе осознание ценности и безвозвратности времени исключает скуку. Но, если периодически позволять себе предаваться скуке, есть риск потери контроля над временем. Постепенно ощущение ценности и уникальности настоящего момента притупляется у часто скучающего человека. Из-за этого, люди часто позволяют себе «убивать» время, хотя это самое бессмысленное занятие. Ведь наша жизнь по сути измеряется временем, и «убивая» его, мы убиваем собственные возможности.

Однако, скука может быть не только опасной – ее можно научиться использовать для своего блага. Как это сделать?

Когда у вас появится свободное время и вдохновение, возьмите ручку и блокнот, усядьтесь поудобнее в кресле с чашкой чая, и начните писать список дел, которые вы хотели бы когда-либо совершить. Это не должно быть что-то банальное, что вы делаете каждый день – уборка, готовка, или какие-либо другие бытовые вопросы. Пишите все то, о чем вы иногда даже стесняетесь мечтать! Например, вы хотели покорить вершину самой высокой горы, или же научиться бренчать на гитаре, а может поэкспериментировать на кухне. Пусть этот список всегда будет у вас под рукой, чтобы в моменты скуки вы могли его достать, и найти необычное и увлекательное занятие, о котором мечтали уже не один год. Начните читать то, что вам интересно. Всегда носите с собой книгу или журнал, который хотите прочитать. Если будут случаться моменты скуки, например, в ожидании, вы сможете использовать их для своего развития. Используйте моменты скуки для того, чтобы помечтать. Мечтательное настроение – полезное состояние для нашего мозга, ведь в такие моменты максимально активизируется отдел, отвечающий за творчество. Мечта высвобождает энергию, необходимую для действия и осуществления. Мечта рождает веру в ее осуществление. Привычка на досуге смаковать собственные мечты делает людей деятельными и успешными.

Если вам скучно, и вы не знаете, чем себя занять, вот несколько идей для интересного и приятного времяпровождения.

1. Займитесь спортом.

Активность отлично влияет на уровень жизненной энергии, улучшает питание мозга, за счет чего уже в процессе занятий вам может прийти в голову масса идей, как себя развлечь. Кроме того, не забывайте, что активность позволяет улучшить наше здоровье, повысить сопротивляемость организма, а также, благотворно влияет на фигуру. Активные люди, к тому же, живут немного дольше, чем те, которые ненавидят движение и спорт.

2. Напишите или позвоните старым друзьям.

В современном мире темп жизни настолько скоростной, что часто в этой спешке мы утрачиваем те нити эмоциональной близости с друзьями, которые связывали нас раньше. Если вам скучно, вы можете потратить несколько минут на то, чтобы написать своим старым друзьям и приятелям. Это не только избавит вас от скуки, но поможет сблизиться с теми людьми, с которыми может быть вы уже давно, не поддерживаете связь.

3. Устройте спонтанную вечеринку.

Приготовьте чай или какие-то закуски на скорую руку и позовите к себе в гости родных, близких, друзей, знакомых или просто соседей. Такие встречи часто заряжают позитивом, дают возможность провести время в общении с интересными людьми, а может даже и завести новые знакомства, если кто-то приведет своих друзей.

4. Выбросьте все ненужное.

Если вы давно не производили чистку своего жилья или рабочего помещения, это занятие будет для вас не только интересным, но и полезным. Практически в каждой квартире или доме со временем накапливается ненужная одежда, вещи, или еще что-то, что захламляет пространство, отнимая нашу энергию. Поэтому, минуты скуки могут помочь очистить свое жилье и сделать его более благоприятным в энергетическом плане. Отсортированные ненужные вещи можно отнести в благотворительные фонды, и вы сделает еще одно доброе дело – поможете нуждающимся.

5. Займитесь рукоделием.

Напрасно многие считают, что рукоделие является чисто женским занятием. Многие мужчины даже не подозревают насколько это интересно и увлекательно, а иногда даже и прибыльно, только потому, что живут в плену стереотипов. Да и современные женщины, далеко не всегда берутся творить только потому, что считают это скучным занятием. Но, на самом деле это не так. Когда человека поглощает творческий процесс, в нем открываются источники вдохновения и креативности. Он наполняется идеями, свежестью, ведь творчество активирует способности нашего мозга.

Как видите, скука может стать опасной для нас, но, если научиться правильно использовать ее, она может стать толчок к нашему развитию и улучшению качества жизни.

Виктория, www.vitamarg.com