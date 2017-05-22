Все рубрики раздела
- ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРОСЫПАЮТСЯ УСТАВШИМИ10:42
- 7 ненужных средств ухода. Не тратьте на них свои деньги!09:50
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- Диетологи рассказали, чем полезны молодые кабачки12:10
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде17:20
- 10 причин есть больше сливочного масла14:30
Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес
Факторы, которые способствуют возникновению рака груди, до сих пор неизвестны.
Многие считают, что употребление кофе и курение — главные причины рака молочных желез. Иные ученые утверждают, что больше всего склонны к этому страшному заболеванию женщины, которые обожают загорать, пишет takprosto.
Мне нравится загар: он скрывает многие недостатки кожи и делает фигуру визуально стройнее. Если ты тоже являешься поклонницей смуглой кожи, тебе стоит узнать о нескольких важных моментах.
Когда можно загорать
Кожа на груди очень чувствительна: эта часть тела всегда находится под одеждой, потому в клетках мало меланина, защищающего нас от солнца. Загорать топлес нужно с предельной осторожностью! Вполне вероятно, что стрессовое воздействие солнечных лучей на кожу груди может спровоцировать серьезное заболевание.
Загорать лучше всего в ранние утренние и предзакатные часы. Дерматологи считают, что необходимо чередовать 5 минут загара топлес на открытом солнце и 15 минут пребывания в тени: это наиболее безопасная для кожи схема. Сколько можно загорать — решать тебе, но больше часа за раз всё равно не стоит.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, загар, топлесс
- ЧП на Донбассе: под Талаковкой тракторист наехал на мину11:55
- PR технологии в «ЛНР»: в ход пошли свастики11:25
- "Ихтамнеты" завезли в Украину растения из РФ - биологи собирают природные доказательства российской агрессии. ВИДЕО11:16
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО с утра 22 мая11:05
- Пьяные боевики стреляют по своим: командование РФ в ярости10:50
- Сводка ИС: оккупанты резко усиливают систему ПВО в районе Горловки10:35
- В Україні конфіскують все вугілля із «Л/ДНР»07:00
- Житель Луганска пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" банкноты царской России – Госпогранслужба22:30
- Сегодня боевики уже 16 раз обстреливали позиции сил АТО на Донбассе, - штаб20:10
- ВИБІР ПРОФЕСІЇ: ПОНАД 300 СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРИЇХАЛИ НА МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ ДО КРАМАТОРСЬКА18:10
- Названы сроки введения визового режима с Россией12:25
- Украинцы требуют запретить в Украине YouTube и «Фейсбук»12:10
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая12:00
- ЧП на Донбассе: под Талаковкой тракторист наехал на мину11:55
- У Трампа сделали важное для Украины заявление по отношениям с Россией11:48
- Первее Путина и Порошенко: Назарбаев встретился с Трампом11:35
- PR технологии в «ЛНР»: в ход пошли свастики11:25
- "Ихтамнеты" завезли в Украину растения из РФ - биологи собирают природные доказательства российской агрессии. ВИДЕО11:16
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО с утра 22 мая11:05
- Решение о национализации Приватбанка могут оспорить11:00
- ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРОСЫПАЮТСЯ УСТАВШИМИ10:42
- 7 ненужных средств ухода. Не тратьте на них свои деньги!09:50
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- На женском пути не бывает случайных мужчин09:10
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- 7 секретов искусства расслабления08:15
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
- Диетологи рассказали, чем полезны молодые кабачки12:10
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде17:20
- 10 причин есть больше сливочного масла14:30
- "Быдлятина ДНРовская страх потеряла": жителей Донецка разгневали забавы террористов на "Донбасс Арене"
- Путина позорно унизили в Китае (ВИДЕО)
- Донецк с утра в эпицентре обстрелов
- Как изменятся пенсии в Украине с 1 октября: опубликованы суммы и нюансы
- В Донецке боевики готовятся к наступлению
- Лидер боевиков "ДНР" «сдал» московских кураторов
- Когда пропуска через линию разграничения станут бессрочными
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО
- Пенсионерам-переселенцам массово замораживают выплаты в Мариуполе. ВИДЕО
- Российский публицист раскрыл сценарий ухода России с Донбасса