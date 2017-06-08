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Науковці назвали фактор, що продовжує життя
08.06.2017 08:55
Що допомагає жити довше - читайте у "Країні Здоров'я"
Науковці зробили несподіване відкриття, пов'язане з подружньою вірністю. Як виявилося, чоловіки, які не зраджують своїм дружинам, живуть, в середньому, на 12 років більше.
До такого висновку прийшли американські науковці. Вони зазначили, що чоловіки, які займаються коханням лише зі своєю дружиною, значно рідше мають проблеми із серцем, а отже – живуть довше.
Це пояснюється тим, що сексуальне життя з постійним партнером є причиною вироблення великої кількості тестостерону в крові. Також відсутність зрад знижує ризик розвитку депресії та покращує роботу серця.
Теги: Донбасс, исследования, жизнь, продолжительность жизни, верность
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