Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые

23.02.2017 07:20

Южная Корея станет первой страной в мире, где продолжительность жизни женщин превысит 90 лет

Как передает Politeka со ссылкой на BBC, ученые из Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона, это произойдет к 2030 году.

По данным ученых, в других развитых странах продолжительность жизни также вырастет, однако только корейцы в среднем будут жить дольше 90 лет. В Японии, Франции, Испании и Швейцарии средняя продолжительность жизни женщин достигнет 88 лет. Мужчины дольше всего будут жить в Южной Корее, Австралии и Швейцарии — там продолжительность их жизни составит 84 года.

Рост продолжительности жизни в Южной Корее обусловлен улучшением экономической ситуации — качеством питания, доступом к медицинским услугам и технологиям. Ученые подчеркивают, что в Южной Корее и Японии у населения низкий уровень ожирения, а женщины редко курят.

По словам соавтора исследования Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона, в будущем средняя продолжительность жизни человека может достичь 110-120 лет. Ранее ученые считали, что человечество вряд ли преодолеет порог в 90 лет.