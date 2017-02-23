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Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые
Южная Корея станет первой страной в мире, где продолжительность жизни женщин превысит 90 лет
Как передает Politeka со ссылкой на BBC, ученые из Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона, это произойдет к 2030 году.
По данным ученых, в других развитых странах продолжительность жизни также вырастет, однако только корейцы в среднем будут жить дольше 90 лет. В Японии, Франции, Испании и Швейцарии средняя продолжительность жизни женщин достигнет 88 лет. Мужчины дольше всего будут жить в Южной Корее, Австралии и Швейцарии — там продолжительность их жизни составит 84 года.
Рост продолжительности жизни в Южной Корее обусловлен улучшением экономической ситуации — качеством питания, доступом к медицинским услугам и технологиям. Ученые подчеркивают, что в Южной Корее и Японии у населения низкий уровень ожирения, а женщины редко курят.
По словам соавтора исследования Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона, в будущем средняя продолжительность жизни человека может достичь 110-120 лет. Ранее ученые считали, что человечество вряд ли преодолеет порог в 90 лет.
Теги: Донбасс, исследования, рекорд, продолжительность жизни, женщины
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