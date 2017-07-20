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Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье

20.07.2017 12:15
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Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье

Думаете, только алкоголь, курение и неправильное питание относятся к вредным привычкам? Вовсе нет! Учёные утверждают, что даже самые, на первый взгляд, безобидные бытовые пристрастия могут пагубно влиять на здоровье.

 

Чтение и гаджеты в туалете

Посидеть на горшке – излюбленное занятие не только малышей, но и взрослых. Для многих туалет – это, пожалуй, единственное место, где можно спокойно побыть одному. Японцы, например, считают, что именно здесь лучше всего обдумывать свои проблемы.

 Однако, к несчастью, затяжные посиделки на унитазе, особенно с журналом, книгой или смартфоном, со временем могут добавить вам геморроя в буквальном смысле. Сидячая поза, какую предлагает современная сантехника, неестественна для справления нужды, заявляют израильские врачи. От длительного пребывания в ней толстая кишка деформируется, возникает ненужное напряжение и появляются узлы.

Уединение в туалете с телефоном или планшетом и вовсе несёт особый риск. Подтёрся бумажкой, включил слив, снова взялся за электронику – и вот уже всякие гадкие микробы угнездились на устройстве. И даже мытьё рук после туалета, не спасёт ситуацию, ведь вы сразу возьметесь за тот же грязный гаджет. А ведь смартфон при разговоре соприкасается с кожей лица.

 

Трапеза перед телевизором или монитором

Когда мы смотрим в экран телевизора или компьютера во время еды, наш мозг не концентрируется на еде и тратит больше энергии на обработку визуально-слуховой информации, чем на вкусовые ощущения.

Поэтому, пялясь в телевизор или монитор, вы не только лишаете себя должного удовольствия от трапезы, но и не получаете сигнала о насыщении. Таким образом, по словам учёных, едоки-зрители поглощают в среднем на 500 ккал больше и едят на 20 минут дольше, чем те, кто «смотрят в тарелку».

Кроме того, исследователи Аризонского университета подсчитали, что на поверхности рабочего стола и клавиатуры обитает в среднем в 400 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Заставляет задуматься прежде, чем ужинать, не отходя от компьютера, правда?

 

Усердная работа по дому

Когда все домашние дела – уборка, стирка, готовка, оплата счетов и т. д., висят на одном человеке, это отнимает больше физических и душевных сил, чем работа за деньги. Хотя привыкший к такой рутине может даже не замечать стресса и пагубного влияния на организм. Более того, есть те, кто убежден, что пылесос и тряпка прекрасно заменяют фитнес и «бессмысленные» прогулки.

Однако специалисты заявляют, что это совсем не так. В каждом из домашних занятий есть своя доля вредности, например, контакт с химическими чистящими средствами.

Особенно врачи предостерегают женщин, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям. Недавнее исследование канадских учёных показало ухудшение здоровья у усердных домохозяек, для которых даже появился специальный термин – «домашняя сердечница».

Другое исследование не рекомендует браться за домашние дела (сверх самого необходимого) вечером после работы. Организму нужен отдых, чтобы понизился уровень «гормона стресса» кортизола. Любопытно, что у мужчин он снижается только в том случае, если они точно знают, что на сегодня освобождены от хозяйственных забот.

 

Ежедневное мытьё

Ещё одно заявление учёных, которые может шокировать чистюль: мыться каждый день – вредно! Если вы не шахтёр, не трубочист и не фанатик спортзала, то, вероятнее всего, вы не настолько «грязны», чтобы ежедневно скрести себя мочалкой и тем более в горячей воде. Таким образом вы буквально сдираете естественный защитный слой, иссушая кожу и доводя её до шелушения и микротрещин, через которые легче проникает инфекция. Да, прыщи и угри могут появиться вовсе не от грязи, а от чрезмерной чистоты.

Исследование специалистов из Университета Юты в 2016 году показало, что «маниакальное» мытьё разрушает микробную экосистему на поверхности кожи, в результате чего вы можете нанести вред иммунной, пищеварительной системам и даже сердцу человека

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на gubdaily.ru



Теги: Донбасс, здоровье, вред, привычка, вредная привычка
 
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