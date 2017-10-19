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Почему те, кто рано встает, в разы здоровее
Объясняется это распределением в сутках сочетаний энергий, называемых в Аюрведе дошами. Именно их доминирование в тот или иной период, создает благоприятные условия для одной деятельности и неблагоприятные для другой.
Причем интуитивно большинство из нас старается жить согласно этим закономерностям, известных нам как «биоритмы» или «биологические часы». Так, например, время обучения в школах, колледжах и институтах совпадает с периодом наивысшей интеллектуальной активности, длящемся с 10 до 14 часов дня и связанным с доминированием в природе Питта-доши. На это же время приходится и пик пищеварения (именно Питта отвечает за агни — пищеварительный огонь), поэтому обед считается основным приемом пищи.
Самые распространенные рабочие часы, с 10 до 18, соответствуют двум периодам, находящимся под влиянием «энергичных» дош — Питты и Ваты (с 10 до 14 ч. и с 14 до 18 ч.- соответственно).
Начинающееся с 18 ч. время Капхи, характеризуется замедлением любой активности — это время покоя.
Вот почему, пища, попадающая в организм после шести вечера, не переваривается полностью, пополняя жировые депо и образуя токсины. По этой же причине засыпание, происходящее до 22 часов — естественно, способствует здоровому сну и правильному восстановлению организма. И вам стоит знать, что не ложась спать до окончания периода влияния Капхи, вы вступаете в фазу Питты и снова переводите свой организм в период бодрствования.
В 2 часа ночи Вата-доша сменяет господство Питты в пространстве, начиная новый круг активности. Именно поэтому подъем с 4 до 6 утра (при условии, что ваш организм успел отдохнуть) происходит легче, чем в последующий период размеренной Капхи…
Попробуйте синхронизировать свои внутренние часы с ритмами природы и вы быстро оцените всю пользу Аюрведы, хранящей свои секреты в простых истинах
Источник: https://mirkrasoty.life c ссылкой на thirdmillennium.ru
Теги: Донбасс, здоровье, сон, утро
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