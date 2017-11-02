Плохие подарки, которые нельзя никому дарить

02.11.2017 16:30

К решению вопроса о выборе подарков следует подойти ответственно и взвешенно. Чтобы ненароком не оставить в душе у человека негативные эмоции и не принести ему страдания и разного рода горести. Существует немало вещей, которые несут в себе отрицательную энергетику. Ими являются не только подарки, традиционно олицетворяющие время приближения болезни и старости, но и многие другие предметы, о негативе которых многие, возможно, и не догадываются.

Необходимо перечислить и описать те вещи, которые выбирать в качестве подарка не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.

Плохие приметы о подарках

Зеркало

С давних времен считается, что данный предмет обладает некой магической силой. Существует утверждение, что, оказавшись в руках у опытного колдуна, зеркало помогает совершать различные магические ритуалы. Например, если «наговоренное» зеркало подарить молодой успешной особе, то через него можно забрать у нее всю молодость, удачу и красоту.

Нередко можно встретить высказывания о том, что зеркало служит своеобразным порталом в иные миры. Но особенно опасным считается принимать подарок в виде старинного зеркала. Ведь оно способно хранить в себе информацию и энергетику всех людей, которые когда-либо смотрелись в его отражение.

За продолжительный период времени зеркальная поверхность могла впитать энергетику множества смертей, горя и несчастных человеческих судеб. Кроме того, в народе бытует мнение, что зеркальные поверхности могут хранить в себе и неприкаянные души давно умерших людей, тех, кто ушел из жизни добровольно.

Часы

Считается, что подаренные часы приносят всяческие несчастья. Если их преподнести в качестве свадебного подарка, они начнут отсчитывать время для молодоженов, проведенное в согласии и любви. Это неизбежно приведет к ссорам и, как следствие, к разводу. А если, например, подарить настенные часы руководителю организации, то длительное время занимать данный пост у него не получится.

Китайские куклы из фарфора

Все дело в том, что такие куклы изготавливаются по прототипу живых людей. Другими словами, лицо куклы отражает черты реального человека, повторяет его мимику, взгляд, улыбку. То есть энергетика определенного человека может жить в кукле. И неизвестно, каким образом это отразиться на здоровье и жизни в целом тех людей, кому они были подарены.

Колюще-режущие предметы

Не рекомендуется преподносить подарки в виде вилок, ножей, кинжалов. Эти предметы принесут с собой в дом отрицательную энергию. Считается, что такие презенты приносят в жизнь человека, которому они подарены, лишь ссоры, раздоры и беды.

Фигурки птиц

Также как и ножи, фигурки птиц способны принести в дом несчастья и горести. Это связано с поверьем, которое заключается в том, что птица – это символ бедственного шума. Не зря считается, что случайно залетевшая в окно птица приносит горе.

Тапочки, рукавицы и перчатки

Особенно не стоит преподносить указанные подарки пожилым людям. Ведь такие презенты способны напомнить им о приближающейся старости.

А подаренные перчатки либо рукавички являются предвестником того, что даритель намерен прекратить отношения с адресатом подарка. Не зря в старину, вызывая на дуэль, бросали перчатку.

Что касается подарка в виде тапочек, некоторые считают, что это является очень нехорошей приметой, сулящей скорую смерть человеку, которому они подарены.

Пустые сумки, кошельки и рюкзаки

Во избежание финансовых проблем у людей, которым предстоит вручить в подарок эти вещи, внутрь их необходимо вложить бумажную денежную купюру. Чем она будет крупнее, тем лучше.

Предметы, ассоциирующиеся с болезнью

Нельзя дарить те предметы, которые, так или иначе, напоминают о заболеваниях. Например, ингалятор, грелку, тонометр, корсет для позвоночника.

Животные

Живых зверьков лучше не дарить, если нет уверенности в том, что человек давно мечтает именно об определенном животном конкретной породы. Если все-таки довелось преподнести такой презент, необходимо обязательно взять за животное выкуп – символическую сумму денег. Иначе зверек может сбежать от своего хозяина либо заболеть.

Нижнее белье, носовые платки и носки

Предметы нижнего белья и носки не рекомендуется преподносить в подарок своим мужьям. Считается, что это может спровоцировать благоверного на измены, а также на дальние дороги. Бытует мнение, что подаренные носки предвестник того, что муж уйдет из дома и больше в него захочет возвращаться.

Подаренные носовые платки приносят в дом слезы. Ведь не зря те платки, которыми пользуются в процессе похоронной церемонии, оставляют на кладбище, не беря с собой в дом.

Жемчуг

Сам по себе жемчуг либо украшения, в которых он присутствует, принесет его владельцу чужие слезы. Ведь он является символом слез русалки, в которую превратилась молодая утопленница.

Гвоздики, красно-черный букет, четное количество цветов

Считается, что дарить гвоздики – дурной знак. Это принесет беды и всяческие несчастья человеку, которому они были подарены.

Также считается нехорошим признаком составлять и дарить букет, который содержит в своем составе цветы только красного и черного цветов. Такой букет символизирует смерть.

Ну и, конечно, одним из самых «опасных» подарков, символизирующих гибель, является преподнесенный живому человеку букет, состоящий из четного количества цветов.

Можно ли передаривать подарки?

Хочется напомнить, что передаривать подарки также не рекомендуется. Считается, что энергетика первого адресата подарка остается в нем навсегда. А кто знает, какова это эта энергетика, может отрицательная? В любом случае, она чужеродная и не принесет ничего доброго последующим владельцам данного подарка.

Напоследок необходимо отметить, что если случилось так, что подарить какой-либо из вышеперечисленных презентов все-таки пришлось, следует обязательно потребовать за него выкуп в виде символической денежной суммы. Тогда вся негативная энергетика с данного подарка уйдет

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на vedmochka.net