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Если хочешь, чтобы желания исполнялись
Вы можете называть это самопрограммированием, силой подсознания или списать всё на обычное совпадение, но уже через месяц загаданное мной воплотилось в жизнь, благодаря этому ритуалу.
Самое простое – назвать это полной чушью. Но Вы рискните и проверьте, ведь для этого Вам не нужны будут магические заклинания или кроличьи лапки.
Вам потребуются только иголка с длинной нитью, личная вещь из гардероба и огромные желание и вера.
Начинается ритуал с произношения вслух своего желания и одновременного с этим продевания нитки в иголку. Говорите четко и конкретно. Затем делаете стежок в Вашей вещи. Место не имеет значения. На следующий день нужно сделать еще один стежок поверх первого. И так продолжаете каждый день. Стежки должны быть ровными и одинаковыми друг на друге, иначе Ваше желание исполнится не так быстро и легко как хотелось бы.
Общая продолжительность ритуала занимает сорок дней.
В последний день, делайте стежок и проговорите желание, обращаясь к четырем сторонам света. Скажете четыре раза и завязывайте узелок на нитке. При правильном совершении ритуала, Ваше желание начнет исполняться через сорок дней.
Если Вы столкнулись с тем, что в процессе ритуала нитка закончилась и ее не хватит на все стежки, то лучше прекратить. Скорей всего Вам нужно еще немного подождать, что Ваше желание точно исполнилось позже. Через три месяца предпримите еще одну попытку.
Многие поколения использовали этот ритуал, чтобы осуществить свои мечты. Поэтому делитесь с близкими и друзьями, чтобы и их желания исполнялись
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, желание, ритуал
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