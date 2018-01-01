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Як боротись з похміллям?
Не завжди активоване вугілля допомагає позбутись неприємних симптомів похмілля. Етиловий спирт, що міститься в будь-якому алкоголі, є для організму токсином, тобто отрутою. Організм починає боротьбу з етанолом, внаслідок чого утворюється оцтовий альдегід. Його накопичення викликає сильний головний біль.
Багато людей вранці після гулянки п'ють активоване вугілля, сподіваючись на його абсорбуючі властивості. Але є нюанс: якщо ви пили тільки горілку (тобто, етанол і воду), то такий захід буде даремним, молекули цих речовин дуже малі, щоб їх увібрало вугілля. Але якщо ви вживали кольорові напої, які містять в собі щось крім етанолу і води, то тут активоване вугілля вам допоможе, пояснюють хіміки.
Оскільки, спиртне зневоднює організм і виводить запаси натрію і калію, при пробудженні після застілля необхідно випити кілька склянок води і з'їсти щось солоне, наприклад капусту або огірочки. Також не завадить з'їсти аскорбінку і зробити кілька легких фізичних вправ, щоб запустити метаболічні процеси. Багато їсти при похміллі не варто.
Не забувайте, що надмірне вживання алкголю може зашкодити вашому здоров'ю.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, похмелье
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