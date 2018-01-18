Крещенская вода от всяких хворей. Традиции и приметы на 19 января

18.01.2018 09:12

Ночью с 18 на 19 января мы будем отмечать крайний праздник в цикле новогодних дней. Это праздник Крещения Господня, которое также называют Богоявлением.

Мы расскажем вам о том, как правильно набрать и воспользоваться чудотворными свойствами крещенской святой воды.

Когда нужно набирать воду

Не секрет, что крещенская вода способна исцелять людей, по крайней мере, многие в это верят. Крещенской называют воду, которая набрана в ночь с 18 на 19 января, с 0 часов 10 минут до 1 часа 30 минут или чуть позже.

Учтите, что именно в это время небо распахивается, и Бог слышит все наши молитвы. Крещенской водой наши бабушки окропляли углы дома против нечистой силы, давали пить и смачивали лицо больному.

Народные приметы и традиции

Вечером 18 января принято пить только чистую вод. Нельзя ссориться, лучше заняться уборкой в доме.

После первой звезды можно поужинать. Подготовьте на завтра стеклянную тару, объемом не менее 3 литров. Воду нужно брать либо из колодца, либо из фильтра, то есть максимально очищенную.

Кроме того, люди ходят к святым источникам, где священнослужители святят воду.

Хранить крещенскую воду лучше в темном прохладном месте. И если в дальнейшем по каким-то причинам вы захотите вылить эту воду, то ни в коем случае не выливайте в унитаз или в раковину. Разбавьте простой водой и уж тогда выливайте или полейте растения.

Крещенская ванна

Чтобы весь год быть здоровым в ночь на 19 января нужно принять ванную или трижды облиться крещенской водой.

В период с 0 часов 10 минут до 1 часа 30 минут наполните ванну холодной водой из-под крана. Перекрестите воду и себя по три раза, прочитайте молитву и стук­ните кулаком правой руки по груди три раза, чтобы вызвать вибрацию тела, гармонирующую с вибрациями воды. Затем сядьте в ванну и три раза окунитесь с головой, каждый раз ударяя по груди.

Не стоит сразу вытираться полотенцем, можно сделать самомассаж. Наденьте чистую одежду и выпейте травяного чая с медом.

Самые смелые могут купаться в святых источниках, тогда эффект будет еще лучше.

Источник palecup.ru