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Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак

18.01.2018 16:45
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Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак

Эксперты составили перечень популярных в быту вещей, способствующих развитию рака в организме человека. Первое место этого рейтинга заняла кухонная посуда, которой пользуются практически в каждом доме, сообщает сайт "Dni24".
Посуда, содержащая полихлорвинил, добавляемый для обеспечения мощности и стойкости к пятнам, является главной угрозой для здоровья, заявили составители рейтинга. Канцерогенный полихлорвинил, по словам специалистов, также может содержаться в составе пакетов для пиццы, в зубной нити.
На втором месте рейтинга – посуда и пищевые контейнеры из пластика. По мнению ученых, при долгом хранении еды в пластиковых емкостях она может начать впитывать химически вредные для организма веществами. К примеру, один из самых опасных компонентов пластика, бисфенол А, влияет на образование опухолей.
На третье место исследователи поместили используемые людьми подсластители, включая сахарин и сорбет. На четвертое – освежители воздуха, чьи химические вещества также повышают риск заболеть раком.
Пятое место шокирующего рейтинга заняли моющие средства. В них, согласно данным многочисленных исследований, присутствуют кислоты, которые наносят вред глазам, коже и внутренним органам.

Источник Сегодня.



Теги: Донбасс, рак, опасность, вещи
 
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