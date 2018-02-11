- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- В зоне АТО сегодня произошло 8 обстрелов, били минометы18:25
"Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом
В послевоенные годы на засекреченных рудниках Донбасса добывали радиоактивные материалы для первых советских атомных бомб. Проводились и страшные испытания (тот же подземный ядерный взрыв 16 сентября 1979 года в восточном крыле шахты "Юнком", что в г. Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета). Война оставила эти объекты без присмотра экологов.
Как отмечает сообщество "Донецк Улицы Города", много потенциально опасных для экологии объектов находится под Докучаевском. Наибольшую опасность среди них – заброшенная урановая шахта, строительство которой начали в 1958 году. Когда уже был практически закончен шахтный ствол и шахтостроители подходили к рудному телу, на территории произошло ЧП. Во время планового взрыва пород случилось затопление, и проект решено было приостановить. Еще лет десять рудник простоял в бездействии, а потом его засыпали. Теперь об урановой шахте напоминает лишь неприметный трехметровый курган.
В мирные времена специалисты областной санэпидстанции периодически наведывались в те места, замеряли фон и успокаивали: мол, серьезной опасности для людей закрытая урановая шахта не представляет. Камни на отвале действительно дают фон - в пределах 100-200 микрорентген в час (при норме 15 - 20 мкрн), но их просто не надо брать в руки.
С началом вооруженного конфликта дорога в "радиоактивные" зоны Донбасса для экологов закрылась. Да и желающих отправиться в "экспедицию" нет - кто захочет гулять с дозиметром по минному полю?
Тем временем среди мирных жителей распространяются слухи, один страшнее другого. Говорят, что на закрытую территорию попало несколько снарядов. Что там происходит сейчас на самом деле, не знает никто.
Но демоны, созданные людьми, - рядом. И они в любое время могут вырваться на волю.
Теги: Донбасс, война, Докучаевск, опасность, радиация, экология
- Опасная Украина: Тымчук пояснил - что к чему
- Заметки из прифронтового блокнота: Шальные пули ломятся в окошки
- Донбасский фронт: пылает вся линия соприкосновения
- Заметки из прифронтового блокнота: Докучаевск - там, где гремят пушки
- Если Путин начнет новую войну против Украины
- В Кремле заранее предупредили, что "прорыва" по Донбассу не будет
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе