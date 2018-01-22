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Как совместить работу с уходом за ребенком: ТОП-4 варианта для мам в декрете
Условно все виды заработка можно разделить на несколько групп: работа по специальности, заработок на хобби, фриланс в интернете, сетевые продажи
Мамы в декрете не редко ищут возможность подзаработать. И вопрос стоит не только в деньгах: кто-то хочет финансовой независимости от мужа, кто-то не мыслит себе жизни в четырех стенах, кто-то жаждет нового опыта и профессионального развития, а есть и те, кто хочет сменить сферу деятельности и присматриваются к другим вариантам в отпуске по уходу за ребенком.
Специалисты Международного кадрового портала "HeadHunter Украина" изучили основные варианты, где может себя реализовать мама в декрете.
Работа по специальности
Это, пожалуй, проще всего. Если до декрета женщина была парикмахером, мастером маникюра, массажистом, модельером, швеей, плюс ко всему имела своих постоянных клиентов – заработок в декрете ей обеспечен.
Школьный учитель или преподаватель вуза вполне может быть репетитором по своему предмету. Воспитатель детского сада или учитель младших классов – организовать мини-детсад. Более того, бухгалтер, например, может брать обслуживание фирмы на так аутсорс. Юрист – таким же образом консультировать клиентов.
Заработок на хобби
Если мама любит готовить, вязать, вышивать бисером или крестиком – увлечение также можно монетизировать: делать то же самое, но на заказ и за деньги. Первыми клиентами могут стать подруги и родственники, а дальше – реклама по "сарафанному радио" либо в соцсетях.
Таким образом можно делать и распространять мыло ручной работы, восковые свечи, мягкие игрушки и пр. Даже такое увлечение, как разведение комнатных фиалок, можно превратить в источник дохода.
Работа в интернете
Если до декрета женщина работала со словом – зарабатывать написанием текстов не будет для нее в новинку. Те же, кто не имел отношения ни к писательству, ни к журналистике, вполне могут освоить написание отзывов о каких-либо товарах – за это, оказывается, тоже платят.
Еще одно направление работы в Интернете – администрирование сайтов или групп в соцсетях: необходимо следить за соблюдением правил сайта или группы, наполнять сайт информацией, отвечать на вопросы.
"Высший пилотаж" работы во "всемирной паутине" – создание своего блога или сайта: писать можно о том, что интересно самой, главное – количество подписчиков, чем их больше, тем больше можно заработать на рекламе. Это же относится и к заработку на YouTube– видео можно снимать о себе и своем малыше, главное – делать это интересно и необычно.
Сетевые продажи
Для этого вида подработки требуются не специальные знания и умения, а широкий круг знакомых и "подвешенный язык". Кроме прямого распространения товара по каталогам, можно заниматься дропшиппингом в Интернете. Для этого нужно создать сайт или группу в социальной сети, где рекламировать продукцию оптового поставщика, продавая товар в розницу со своей наценкой.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, работа, декретный отпуск
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