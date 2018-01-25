Все рубрики раздела
- Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше21:12
- Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию20:35
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- Названы уникальные лечебные свойства петрушки15:44
- Об этих причинах головной боли мало кто знает12:43
- Епідемії грипу немає в жодній з областей України12:24
- ПАСЕ призывает Киев пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, Москву – выполнять обязанности оккупирующей державы. Полный текст резолюции11:18
- Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО10:56
- Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник10:48
- Йогурт може викликати карієс21:52
Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше
Стоимость продуктов питания совсем не радует украинцев. Сайт "Сегодня" собрал информацию о ценах и прогнозы с информационных сайтов агропромышленного комплекса и оптовых рынков разных регионов Украины.
Борщевой набор дорожает
Цены на многие продукты питания из "борщевого набора" в январе 2018 года пошли вверх.
На львовском оптовом рынке "Шувар" за неполный месяц средняя цена на капусту повысилась с 2,2 до 4,5 грн. Разброс цен 24 января колебался между 4 и 5 грн. Цены на лук в первые дни января упали в среднем с 3,8 до 3 грн, а затем повысились до 4 грн за килограмм. Картошка 2 января продавалась в среднем по 3,5 грн, а 24 января – уже по 4,2 грн. Морковь за этот же период поднялась в цене с 4 до 6,5 грн. Свекла – с 3,9 до 6,8 грн.
Если 2 января, купив по килограмму этих овощей на львовском рынке "Шувар", нужно было заплатить 17,4 грн, то 24 января – уже 26 грн. Таким образом, подорожание составило почти 50%.
На киевском оптовом рынке "Столичный" цены ниже. 23 и 24 января капуста продавалась по 3,8-4,2 грн (средняя цена – 4 грн), лук – по 3,6-3,8 грн/кг, картофель – по 4-5 грн, морковь – по 5,5-6,5 грн, свекла – по 5-7 грн/кг. Борщевой набор по средним ценам обошелся бы в 23,7 грн.
А вот на одесском оптовом рынке "Початок" цены даже выше львовских. 24 января капуста там продавалась по 3-7 грн (средняя цена – 5 грн), лук – от 3,5 до 7 грн, картошка – по 4,5-9 грн, морковь – по 6-8 грн, свекла – по 5,5-8 грн/кг. Получается, борщевой набор по средним ценам стоил 29 грн.
Самые низкие цены мы обнаружили на крупном оптовом рынке "Нежданный" в Цюрупинском районе Херсонской области, куда свозят свою продукцию большинство производителей региона и откуда она затем отправляется по разным уголкам Украины. 24 января борщевой набор на этом рынке стоил всего 20,75грн. Капуста продавалась по 2-3 грн, лук – по 3-4, картофель – по 3,5-4,5, морковь – по 5-5,5, а свекла – по 5-6 грн/кг.
Эксперты по аграрному рынку говорят, что производители считают нынешние цены слишком низкими, такими, которые едва покрывают затраты на производство. В частности, поэтому капусты сейчас продается очень мало. Этот овощ неплохо зимует в овощехранилищах, и производители ждут, когда цены поднимутся еще больше.
А вот остальные овощи из борщевого набора зимуют хуже. Даже морковь и свекла уже начали портиться в отечественных овощехранилищах. И, чтоб не остаться в убытке, аграрии повышают цены на еще пригодный товар, насколько могут. Эксперты предупреждают: если затраты прошлого года не окупятся, в 2018-м производители просто могут отказаться от популярных, но невыгодных культур в пользу более рентабельных.
варя колебался между 4 и 5 грн. Цены на лук в первые дни января упали в среднем с 3,8 до 3 грн, а затем повысились до 4 грн за килограмм. Картошка 2 января продавалась в среднем по 3,5 грн, а 24 января – уже по 4,2 грн. Морковь за этот же период поднялась в цене с 4 до 6,5 грн. Свекла – с 3,9 до 6,8 грн.
Если 2 января, купив по килограмму этих овощей на львовском рынке "Шувар", нужно было заплатить 17,4 грн, то 24 января – уже 26 грн. Таким образом, подорожание составило почти 50%.
На киевском оптовом рынке "Столичный" цены ниже. 23 и 24 января капуста продавалась по 3,8-4,2 грн (средняя цена – 4 грн), лук – по 3,6-3,8 грн/кг, картофель – по 4-5 грн, морковь – по 5,5-6,5 грн, свекла – по 5-7 грн/кг. Борщевой набор по средним ценам обошелся бы в 23,7 грн.
А вот на одесском оптовом рынке "Початок" цены даже выше львовских. 24 января капуста там продавалась по 3-7 грн (средняя цена – 5 грн), лук – от 3,5 до 7 грн, картошка – по 4,5-9 грн, морковь – по 6-8 грн, свекла – по 5,5-8 грн/кг. Получается, борщевой набор по средним ценам стоил 29 грн.
Самые низкие цены мы обнаружили на крупном оптовом рынке "Нежданный" в Цюрупинском районе Херсонской области, куда свозят свою продукцию большинство производителей региона и откуда она затем отправляется по разным уголкам Украины. 24 января борщевой набор на этом рынке стоил всего 20,75грн. Капуста продавалась по 2-3 грн, лук – по 3-4, картофель – по 3,5-4,5, морковь – по 5-5,5, а свекла – по 5-6 грн/кг.
Эксперты по аграрному рынку говорят, что производители считают нынешние цены слишком низкими, такими, которые едва покрывают затраты на производство. В частности, поэтому капусты сейчас продается очень мало. Этот овощ неплохо зимует в овощехранилищах, и производители ждут, когда цены поднимутся еще больше.
А вот остальные овощи из борщевого набора зимуют хуже. Даже морковь и свекла уже начали портиться в отечественных овощехранилищах. И, чтоб не остаться в убытке, аграрии повышают цены на еще пригодный товар, насколько могут. Эксперты предупреждают: если затраты прошлого года не окупятся, в 2018-м производители просто могут отказаться от популярных, но невыгодных культур в пользу более рентабельных.
Киевское мясо потеряло совесть
Цены на мясо в новом году удивляют своей непредсказуемостью. Например, на львовском рынке "Шувар" цены две недели января держались на одном и том же уровне, после чего выросли примерно гривен на 5 и держатся на таком уровне вторую неделю, а некоторые даже снижаются. Так, говяжий ошеек сейчас стоит 100 грн/кг, лопатка – 110 грн/кг, гуляш 99 грн. Свиная вырезка весь месяц стоила 140 грн/кг, лопатка стоила в среднем 86,5 грн за кило, а на этой неделе подешевела до 83,5 грн.
На киевском рынке "Столичный" – совсем другая тенденция. Только вчера цены на говядину выросли в среднем на 10-30 грн. Еще во вторник, 23 января, говяжий биток продавался по 145-155 грн/кг, а уже в среду, 24 января, – по 170-190 грн. Телячью лопатку во вторник можно было купить по 105-115 грн, а в среду – уже по 150-170 грн.
Средние цены на говяжью заднюю часть выросли за сутки со 130 до 140 грн за кг, на лопатку – со 110 до 120 и т.д. Телячий ошеек подорожал с 90 до 120 грн, корейка – со 150 до 200 грн.
Подорожало на этом рынке и мясо птицы. Индюшатина (тушка) – в среднем с 76 до 83 грн, куриное филе – с 78 до 85 грн. А вот домашние курицы подешевели в среднем на гривню: с 70 до 69 грн.
Цены на колбасы и рыбу на этом рынке пока остаются на прежнем уровне. А сало подешевело, причем весьма существенно. 23 января сало продавали на "Столичном" по 100-120 грн/кг, а 24-го можно было найти много предложений сала и по 85 грн. В результате средняя цена снизилась со 110 сразу до 90 грн. Хотя, надо признать, на розничных ценах это пока никак не отразилось. Например, на рынке "Лукьяновский" "генеральское" сало вчера продавали и по 170 грн/кг. Да и вообще эксперты считают, что цены на сало в 2018 году будут сопоставимы с ценами на мясо. К тому же будет наблюдаться определенный дефицит на этот продукт.
Молоко уже продают по доллару за литр
С 23 до 24 января литр молока на "Столичном" рынке подорожал в среднем с 16,% до 23,5 грн за литр. Еще во вторник его продавали по 12,5-17,5, а уже в среду минимальная и максимальная цена составляли 18,5-29,4 грн соответственно.
Сливочное масло в январе пока не изменилось в цене. В Киеве, например, оно пока держится на уровне 130 грн за кг, во Львове – 132,5 грн. Но эксперты прогнозируют подешевление этого продукта сразу после Масленицы. Это связано, в частности, с падением цен на молокопродукты на мировых рынках.
Существенных колебаний цен на остальные молочные продукты в Украине не произойдет, считают эксперты. В частности, упасть ценам не позволит довольно высокий спрос. По данным статистики, поголовье коров и производство молочных продуктов в Украине стабильно сокращается, а потребление уже в минувшем году стало самым низким за историю независимой Украины.
Теги: Донбасс, мороз, продукты, цены
- В Донецке рыночные торговцы "взвинтили" цены
- Солдатский паек весит шесть килограммов
- Соль: 7 фактов о самой главной специи
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ
- Украинцам объяснили, почему им придется тратить на еду еще больше денег
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника
- Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов20:53
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого19:50
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО19:15
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»18:56
- Плотницкого арестовали "за сдачу Донбасса": в России разразились сенсацией18:34
- В Донецке нашли «Пик Водафона»16:54
- Разграбленная шахта на оккупированном Донбассе. ВИДЕО15:24
- Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс14:45
- .Кому боевики «ЛНР» запретили использовать Vodafone14:26
- Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше21:12
- Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов20:53
- Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию20:35
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого19:50
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО19:15
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»18:56
- Плотницкого арестовали "за сдачу Донбасса": в России разразились сенсацией18:34
- Волкер рассказал, пойдет ли украинская армия на Донбассе в наступление с "Джавелинами"18:16
- Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше21:12
- Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию20:35
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- Названы уникальные лечебные свойства петрушки15:44
- Об этих причинах головной боли мало кто знает12:43
- Епідемії грипу немає в жодній з областей України12:24
- ПАСЕ призывает Киев пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, Москву – выполнять обязанности оккупирующей державы. Полный текст резолюции11:18
- Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО10:56
- Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник10:48
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- Vodafone в "ЛНР" и "ДНР": в ОБСЕ рассказали, когда телефонная связь появится на оккупированном востоке
- Где ловит МТС в «ДНР»: Города