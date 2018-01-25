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Названы уникальные лечебные свойства петрушки
Ее оценят не только мужчины.
Как вывести лишнюю жидкость из организма с помощью петрушки. Об этом пишет healthystyle.info.
Отеки могут являться симптомами различных заболеваний — от проблем с кровообращением до неправильной работы пищеварительной системы или почек; поэтому в случае их появление важно проконсультироваться со специалистом.
Такой недуг может поразить любого, и способы его лечения зависят от вида отека. Отеки могут стать серьезной проблемой и заметно ухудшить здоровье и качество жизни больного. Кроме того, появление отеков тесно связано с наличием серьезных заболеваний и может свидетельствовать о неправильной работе сердца и почек — ведь чаще всего отеки возникают при поражении именно этих органов.
При отеках после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.
Петрушка является одним из самых эффективных мочегонных средств. Оздоровить организм, избавиться от токсинов и шлаков, наладить работу пищеварительной системы помогает петрушка с добавлением кисломолочных продуктов (в идеале – кефира).
Такую смесь полезно пить по утрам, заменяя ею завтрак, или же на ночь. Напиток можно использовать для похудения, добавив в него щепотку имбиря, укропа, совсем немножко чеснока. Эти ингредиенты способствуют сжиганию жиров.
Рецепт 1
— 3 ч. л. измельченного свежего и сухого корня петрушки;
— 0,5 стакана кипятка;
— 1 ч. л. меда.
Залить корни петрушки кипятком, настоять в термосе ночь. Процедить, добавить мед, пить 1 ст. л. четырежды в день до еды.
Рецепт 2
— 1 ч. л. измельченных семян петрушки;
— 1 л холодной кипяченой воды.
Залить семена водой на ночь. Процедить и пить 3 ст. л. каждые три часа. Средство показано также при заболеваниях печени, отеках.
Рецепт 3
— 4 ч. л. измельченного корня петрушки;
— 0,5 стакана кипятка.
Залить корни кипятком, процедить спустя 15 минут. Это доза на два дня.
Рецепт 4
— 2 ст. л. порошка из семян петрушки;
— 1 стакан кипятка.
Залить семена петрушки кипятком, кипятить 15 минут. Процедить, охладить и пить 1 ст. л. несколько раз в день.
Рецепт 5
— 150 г листьев петрушки;
— 0,5 л некипяченого молока.
Залить петрушку молоком, накрыть крышкой, поставить для томления в духовку, извлечь оттуда после того, как выпарится половина жидкости. Отвар следует принимать неделю каждый час по 1 ст. л.
Теги: Донбасс, польза, петрушка
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