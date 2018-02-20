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Кремль в Украине проиграл, но у Путина в рукаве еще есть козыри - Лилия Шевцова
Российский публицист и политолог ЛИЛИЯ ШЕВЦОВА в интервью "Апострофу" рассказала о перспективах переговоров США с Россией, которые ведет специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, о российской имитации миротворческого процесса в Сирии, а также о том, почему отдельные успехи Кремля не меняют его стратегического поражения.
- Чего, как вам кажется, пытается добиться специальный представитель США Курт Волкер в украинском вопросе в диалоге с помощником президента РФ Владиславом Сурковым и какие перспективы имеет этот процесс?
- Диалог представителей двух президентов, Курта Волкера и Владислава Суркова, возник в силу того, что процесс Минских соглашений по сути дела был парализован. Впрочем, этого можно было ожидать. Более того, европейская ось, ось Берлин-Париж, также если не выдохлась, то была парализована, по крайней мере временно. У [канцлера Германии Ангелы] Меркель свои проблемы, и, к сожалению, ее роль и влияние как в Германии, так и на европейской арене, серьезно ослабли. А [президент Франции Эммануэль] Макрон, который сейчас претендует на то, чтобы быть новым лицом Европы, и имеет очень смелые и интересные взгляды, пока не проявил реального интереса к минскому процессу.
А в Америке, как это тоже ни странно, именно в момент нахождения в Белом Доме президента [Дональда] Трампа, самого пророссийского и откровенно пропутинского президента, возникли гораздо более откровенное стремление к решению донбасского конфликта и больший интерес к украинской проблематике. Именно администрация Трампа пошла на то, на что не решился пойти [предыдущий президент Барак] Обама, – на готовность предоставить Украине летальное оружие, пусть и в ограниченном количестве.
И американцам в лице Курта Волкера, очень жесткого, дееспособного человека с пониманием проблем безопасности и нетривиальным мышлением, очень опытного дипломата, пришла в голову идея опробовать на практике мысль о миротворческих силах. Как мы знаем, понимание миротворческих сил Вашингтоном и Москвой кардинально расходятся, и мы знаем, в чем. Я думаю, что Волкеру не удалось пробить российскую позицию по "Минску", российское понимание очередности мер. Тем не менее последняя встреча Волкера и Суркова, как мне кажется, показывает, что Кремль, возможно, готов по крайней мере протестировать возможности компромисса вокруг миротворческих сил. И Курт Волкер дал нам понять, вокруг чего они будут рассматривать компромисс. Это не означает, что он удастся!
Курт Волкер говорит о том, что можно начинать с российского понимания роли миротворческих сил, то есть контингента, который будет охранять только команду миссии ОБСЕ. На следующем этапе поле деятельности будет расширено, будет расквартирован новый контингент миротворческих сил на более широком пространстве. По мере расширения деятельности миротворческих сил, с чем должна согласиться Россия, на этой территории под контролем миротворцев будут происходить политические изменения, которые сформулированы в политической части Минских соглашений.
Теги: Россия, США, Донбасс, переговоры, миротворцы
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