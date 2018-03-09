Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать

09.03.2018 11:51

Наш народ хитёр и сообразителен. И что только не прятал в сливном бачке: документы, драгоценности, заначку и даже алкогольные «инвестиции» на чёрный день. Но это в прошлом. А что действительно стоит припрятать в бачок прямо сегодня, так это тюбик зубной пасты. И вот, почему.

Унитаз – одно из самых проблемных мест в доме, на поддержание чистоты которого всегда уходит немало денег и усилий. А поскольку чистку санузла сложно назвать увлекательным и воодушевляющим процессом, люди находчивые придумывают разные способы, как от неё отлынивать. И один из них уже находится в вашей ванной.

Тюбик любой, даже самой дешёвой зубной пасты позволит сохранить туалет идеально свежим надолго. Главное, чтобы паста была с ментоловой отдушкой. Просто возьмите тюбик, иголку, проколотите в нём побольше мелких отверстий и положите в сливной бачок.

Теперь каждый слив будет освежать и даже немного дезинфицировать унитаз. Обойдётся такой самодельный освежитель дешевле специальных съёмных кассет, хватает его надолго, и руки пачкать не придётся. Кстати, некоторые хозяйки с помощью зубной пасты и ёршика умудряются даже почистить унитаз. Говорят, такой способ отлично справляется со стойкими пятнами.

Источник: https://from-ua.com