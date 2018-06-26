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Боец ВСУ положил оторванную взрывом ногу в рюкзак и продолжал огонь по террористам
Военнослужащему в бою оторвало ногу, но это не помешало ему отбить атаку сепаратистов.
О невероятном случае, произошедшем с военнослужащем Украины Сергеем Козаком много писали в октябре 2014 года. Тогда колона ВСУ попала в засаду террористов. Сергей был старшим ведущим колонны 95-й житомирской аэромобильной бригады. Он ехал на главном БТРе. Его задачей было вывести подчиненных из-под огня до нового места дислокации. Однако боевики организовали засаду в районе села Долина Донецкой области.
Первая ракета РПГ попала именно в БТР Сергея. По задумке боевиков, этот БТР должен был скинут в обрыв, а затем расстреляна вся колона. Однако все пошло не по плану террористов. Снаряд прожег броню и попал в БТР. Боевая машина остановилась.
«Нас ослепила вспышка. Я боялся одного: чтобы снаряд не взорвался прямо в БТРе», - говорит Сергей Козак. Бойцы ВСУ сразу же открыли огонь по террористам и начали давить их огневые позиции.
«Я тоже стрелял. Чувствовал, что у меня печет правая нога, но старался не обращать на это внимания. В нас стреляли снайперы и автоматчики, мы изо всех сил старались отбить атаку. В какой-то момент закончились патроны, я полез за новыми и увидел, что у меня… нет левой ноги. Она висела на тоненьком лоскутке кожи. Из нее торчали разорванные окровавленные сосуды. Жуткое зрелище», - вспоминает мужчина. Он сказал, что больше чувства страха и боли было чувство ответственности за младших по званию.
Сергей положил оторванную левую ногу в свой вещмешок, ему помогли выбраться из БТР и он продолжил отстреливаться от сепаратистов. «Делал это спокойно, не паниковал », - признается он.
Права нога была также повреждена осколками и обожжена. Боль чувствовалась только в ней. Сепаратисты отступили, была вызвана помощь и Сергея вместе с другими раненными доставили в госпиталь. Он успел позвонить командиру и отчитаться о ситуации.
«Думал ли я о том, что остался инвалидом? Нет. Я принял это как должное. Без ноги, так без ноги. Главное— живой. Нас привезли в Изюм Харьковской области», - рассказывает Сергей Козак.
Но произошло чудо. Подобные чудеса украинские медики совершали не раз. Когда Сергей очнулся, он увидел у него снова две ноги. Врачам удалось через 5 часов пришить оторванную конечность.
«...Врачи смогли сделать невозможное— они пришили мне ногу! Это сделал известный хирург Игорь Гангал из киевского военного госпиталя, который случайно оказался в изюмской больнице в командировке. Позже тамошние врачи признались, что без него с таким сложным случаем не справились бы», - сказал боец и поблагодарил всех медиков, которые причастны к его выздоровлению.
Побратимы Сергея записали видеообращение к нему и желали выздоравливания. «Спасибо тебе, Сергей. Мы тебя ждем» . - говорили бойцы.
Удивительно, но человек, который травмировал Сергея сам нашел его в соцсети и написал письмо. Им оказался бывший милиционер из Славянска, который воевал в отряде Гиркина.
«А того милиционера-сепаратиста СБУ схватили и обменяли на наших пленных. Теперь он сидит в России, без каких-либо прав или статуса, на шее у родни. Некоторые вещи он стал понимать, что их просто использовали, все равно верит в российские басни о том, что в Украине убивают за русский язык, например. И во всем виноват у него наш президент. Хотя и хочет вернуться в Украину", - сообщил Козак.
Сейчас мужчина воспитывает дочь и сына, иногда его приглашают на уроки мужества в школы.
«Когда надо будет - снова подпишу контракт и пойду на фронт. В этом предназначение мужчины — защищать свою семью и страну", - говорил тогда боец.
За все время восстановления он пережил 34 операции и действительно в 2016 году вернулся во 2-й батальон 95-й бригады. «Только без жалости. Буду выполнять все задачи и приказы так же, как и другие бойцы. Мне поблажки не нужно делать", - уверен военнослужащий. Сергей говорит, что служба для него заменяет реабилитацию и на сегодняшний день даже отказался от костылей, хотя одна нога короче другой.
Во время реабилитации мужчина занялся и политической карьерой, но все же отдал предпочтение службе в рядах ВСУ, назвав политику — «грязным делом».
2 августа 2014 г. за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны он был награжден орденом «За мужество» III степени.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, ампутация, ВСУ, боец, нога
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