Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов

29.08.2018 17:25

Стопа человека имеет сложное строение и выполняет важные функции - обеспечивает прямохождения и гасит все ударные нагрузки на суставы и позвоночник, возникающие при ходьбе. В случае плоскостопия рессорная функция стопы не выполняется, что зачастую приводит не только к деформации аппарата стопы, но и к серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Здоровая стопа имеет изогнутую форму в виде арки. Поэтому при хождении человек становится не на всю плоскость стопы, а лишь на пятку и область основания пальцев. В случае плоскостопия стопа постепенно уплощается - деформируются продольный или поперечный свод стопы.

Типы плоскостопия

Поперечное. Поперечный свод стопы уплощается, сглаживается. Со временем стопа приобретает более широкий «растоптанный» вид.

Поперечный свод стопы уплощается, сглаживается. Со временем стопа приобретает более широкий «растоптанный» вид. Продольное . Стопа вытягивается по причине изменения (уменьшения) продольного свода стопы.

. Стопа вытягивается по причине изменения (уменьшения) продольного свода стопы. Комбинированное. Стопы видоизменяется одновременно в двух сводах - продольном и поперечном.

Стопы видоизменяется одновременно в двух сводах - продольном и поперечном. Травматическое. Деформация стопы происходит после травмы, растяжения связок или перелома в области стопы.

Деформация стопы происходит после травмы, растяжения связок или перелома в области стопы. Паралитическое . Заболевание, вызванное параличом мышц или связок стопы, голени.

. Заболевание, вызванное параличом мышц или связок стопы, голени. Рахитическое. После перенесенного заболевания рахит происходит «размягчение» костных тканей, что приводит к деформации аппарата стопы.

После перенесенного заболевания рахит происходит «размягчение» костных тканей, что приводит к деформации аппарата стопы. Статическое. Проблема чаще встречается у женщин, которые носят узкую обувь на высоком каблуке.

Причины плоскостопия

Более частая причина плоскостопия - наследственная предрасположенность, которую медики замечают уже в детском возрасте. Взрослые люди рискуют приобрести это заболевание из-за ожирения, частого положения стоя или ношения слишком узкой, неудобной обуви. Так же возрастные изменения в виде остеоартроза или снижения упругости мышц, связок нижних конечностей. Зачастую признаки плоскостопия возникают у беременных женщин, все так же из за большой нагрузки на ноги.

10 шагов к здоровым ногам

1. Курс массажа. Снимает боль и отечность в ногах, стимулирует кровообращение, что в свою очередь улучшает питание костных и мышечных тканей, а также положительно влияет на связки стопы. Людям, у которых есть плоскостопие, необходимо постоянно заниматься самомассажем дома. Для этого стоит купить массажеры для стоп.

2. Правильная обувь. Ортопедическая или анатомическая обувь - это профилактика и эффективное лечение первой стадии плоскостопия. Если нет возможности приобрести ортопедическую обувь на все сезоны, необходимо хотя-бы установить в каждую пару обычной обуви ортопедические стельки.

3. ЛФК для ног. Специальные упражнения для стоп улучшают функции аппарат стопы, делают его более подвижным и гибким.

4. Ходьба босиком. Прогулки без обуви по земле, песку, камушкам, траве оздоравливают ноги - укрепляют мышцы и связки, происходит воздействие на акупунктурные точки. В домашних условиях для этих целей можно использовать коврик от плоскостопия.

5. Контроль массы тела. Зачастую избавление от лишних килограммов заметно улучшает общее самочувствие и избавляет суставы ног от нагрузки.

6. Правильное питание. Чрезмерное употребление соленой пищи пагубно влияет на суставы, в том числе костно-мышечный аппарат стопы.

7. Разумная нагрузка на ноги. Диагноз плоскостопие не подразумевает полный отказ от нагрузок, наоборот человеку показано больше ходить, но меньше стоять в одном статическом положении.

8. Физиотерапевтические процедуры. Улучшают кровообращение, останавливают воспалительные процессы, улучшают функции сустава стопы.

Крайние меры

9. Ортопедические операции. Хирургическое исправление деформации кости или удлинение сухожилия назначается в крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы лечения не помогли и заболевание стремительно усугубляется.

10. Медикаментозное лечение. Направлено на снятие воспалительного процесса в пострадавшем суставе, а также для снятия болевых симптомов.

Первые признаки плоскостопия

Обувь быстро стаптывается и изнашивается. Особенно с внутренней поверхности. Может неравномерно стираться каблук.

Нога увеличивается в размере - становится шире, длиннее. Часто это заметно при покупке новой обуви, когда прежний размер уже не подходит.

Ноги к вечеру болят и отекают. Малейшие нагрузки, такие как ходьба или положение стоя, вызывают тянущую боль и дискомфорт.

Женщина не может ходить на высоком каблуке из-за острой, несносной боли в суставах стопы.

Опасность игнорирования плоскостопия

Если вовремя не заняться лечением суставов стопы, последствия бывают самые сложные. Прежде всего из-за плоскостопия страдает позвоночник. Отмечается нарушение осанки, гибкость спины. Как один из факторов - люди начинают часто испытывать головные боли, простреливающие боли в пояснице или под лопатками. Зачастую при выяснении причины болевых синдромов врачи обнаруживают межпозвонковую грыжу. Так же плоскостопия приводит в постепенному развитию остеоартроза суставов ног, тазобедренных суставов.

Профилактика плоскостопия

Больше ходить пешком и плавать.

С крайней осторожностью отнестись к занятиям на коньках и лыжах - они травмоопасны для суставов стопы.

Заниматься спортивными нагрузками только в спортивной обуви.

Во время продолжительной поездки или при сидячей работе периодически разминать стопы, в том числе с помощью массажного валика.

Раз в неделю делать ванночки для стоп из настоев трав - ромашка, шалфей, кора дуба, мята.

Отказаться от модельной, узкой обуви.

Не носить слишком сдавливающие носки (со швами) или колготки, которые нарушают кровообращение в ногах.

Ортопедический салон «МедМагазин» предлагает всевозможные товары, которые значительно улучшат здоровье ног. На сайте интернет магазина или в любом из салонов можно дешево купить массажеры, ортопедические стельки, анатомическую обувь, массажные ванночки для ног, а также лечебный трикотаж. Компания предоставляет возможность заказать изготовление индивидуальных стелек для обуви с учетом диагноза клиента.