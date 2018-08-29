Все рубрики раздела
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов
Стопа человека имеет сложное строение и выполняет важные функции - обеспечивает прямохождения и гасит все ударные нагрузки на суставы и позвоночник, возникающие при ходьбе. В случае плоскостопия рессорная функция стопы не выполняется, что зачастую приводит не только к деформации аппарата стопы, но и к серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
Здоровая стопа имеет изогнутую форму в виде арки. Поэтому при хождении человек становится не на всю плоскость стопы, а лишь на пятку и область основания пальцев. В случае плоскостопия стопа постепенно уплощается - деформируются продольный или поперечный свод стопы.
Типы плоскостопия
- Поперечное. Поперечный свод стопы уплощается, сглаживается. Со временем стопа приобретает более широкий «растоптанный» вид.
- Продольное. Стопа вытягивается по причине изменения (уменьшения) продольного свода стопы.
- Комбинированное. Стопы видоизменяется одновременно в двух сводах - продольном и поперечном.
- Травматическое. Деформация стопы происходит после травмы, растяжения связок или перелома в области стопы.
- Паралитическое. Заболевание, вызванное параличом мышц или связок стопы, голени.
- Рахитическое. После перенесенного заболевания рахит происходит «размягчение» костных тканей, что приводит к деформации аппарата стопы.
- Статическое. Проблема чаще встречается у женщин, которые носят узкую обувь на высоком каблуке.
Причины плоскостопия
Более частая причина плоскостопия - наследственная предрасположенность, которую медики замечают уже в детском возрасте. Взрослые люди рискуют приобрести это заболевание из-за ожирения, частого положения стоя или ношения слишком узкой, неудобной обуви. Так же возрастные изменения в виде остеоартроза или снижения упругости мышц, связок нижних конечностей. Зачастую признаки плоскостопия возникают у беременных женщин, все так же из за большой нагрузки на ноги.
10 шагов к здоровым ногам
1. Курс массажа. Снимает боль и отечность в ногах, стимулирует кровообращение, что в свою очередь улучшает питание костных и мышечных тканей, а также положительно влияет на связки стопы. Людям, у которых есть плоскостопие, необходимо постоянно заниматься самомассажем дома. Для этого стоит купить массажеры для стоп.
2. Правильная обувь. Ортопедическая или анатомическая обувь - это профилактика и эффективное лечение первой стадии плоскостопия. Если нет возможности приобрести ортопедическую обувь на все сезоны, необходимо хотя-бы установить в каждую пару обычной обуви ортопедические стельки.
3. ЛФК для ног. Специальные упражнения для стоп улучшают функции аппарат стопы, делают его более подвижным и гибким.
4. Ходьба босиком. Прогулки без обуви по земле, песку, камушкам, траве оздоравливают ноги - укрепляют мышцы и связки, происходит воздействие на акупунктурные точки. В домашних условиях для этих целей можно использовать коврик от плоскостопия.
5. Контроль массы тела. Зачастую избавление от лишних килограммов заметно улучшает общее самочувствие и избавляет суставы ног от нагрузки.
6. Правильное питание. Чрезмерное употребление соленой пищи пагубно влияет на суставы, в том числе костно-мышечный аппарат стопы.
7. Разумная нагрузка на ноги. Диагноз плоскостопие не подразумевает полный отказ от нагрузок, наоборот человеку показано больше ходить, но меньше стоять в одном статическом положении.
8. Физиотерапевтические процедуры. Улучшают кровообращение, останавливают воспалительные процессы, улучшают функции сустава стопы.
Крайние меры
9. Ортопедические операции. Хирургическое исправление деформации кости или удлинение сухожилия назначается в крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы лечения не помогли и заболевание стремительно усугубляется.
10. Медикаментозное лечение. Направлено на снятие воспалительного процесса в пострадавшем суставе, а также для снятия болевых симптомов.
Первые признаки плоскостопия
- Обувь быстро стаптывается и изнашивается. Особенно с внутренней поверхности. Может неравномерно стираться каблук.
- Нога увеличивается в размере - становится шире, длиннее. Часто это заметно при покупке новой обуви, когда прежний размер уже не подходит.
- Ноги к вечеру болят и отекают. Малейшие нагрузки, такие как ходьба или положение стоя, вызывают тянущую боль и дискомфорт.
- Женщина не может ходить на высоком каблуке из-за острой, несносной боли в суставах стопы.
Опасность игнорирования плоскостопия
Если вовремя не заняться лечением суставов стопы, последствия бывают самые сложные. Прежде всего из-за плоскостопия страдает позвоночник. Отмечается нарушение осанки, гибкость спины. Как один из факторов - люди начинают часто испытывать головные боли, простреливающие боли в пояснице или под лопатками. Зачастую при выяснении причины болевых синдромов врачи обнаруживают межпозвонковую грыжу. Так же плоскостопия приводит в постепенному развитию остеоартроза суставов ног, тазобедренных суставов.
Профилактика плоскостопия
- Больше ходить пешком и плавать.
- С крайней осторожностью отнестись к занятиям на коньках и лыжах - они травмоопасны для суставов стопы.
- Заниматься спортивными нагрузками только в спортивной обуви.
- Во время продолжительной поездки или при сидячей работе периодически разминать стопы, в том числе с помощью массажного валика.
- Раз в неделю делать ванночки для стоп из настоев трав - ромашка, шалфей, кора дуба, мята.
- Отказаться от модельной, узкой обуви.
- Не носить слишком сдавливающие носки (со швами) или колготки, которые нарушают кровообращение в ногах.
Ортопедический салон «МедМагазин» предлагает всевозможные товары, которые значительно улучшат здоровье ног. На сайте интернет магазина или в любом из салонов можно дешево купить массажеры, ортопедические стельки, анатомическую обувь, массажные ванночки для ног, а также лечебный трикотаж. Компания предоставляет возможность заказать изготовление индивидуальных стелек для обуви с учетом диагноза клиента.
Теги: лечение, советы, плоскостопие
- "ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой18:04
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ17:45
- Важная информация! Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыт17:15
- Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»16:32
- В «ДНР»: Житель Харцызска хранил на даче гранаты и патроны16:15
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом 15:45
- «Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»15:30
- Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома14:12
- В РФ приехавших из «ЛДНР» штрафуют и депортируют13:50
- Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО13:20
- "ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой18:04
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ17:45
- Facebook впервые удалил аккаунты топ-чиновников17:30
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Важная информация! Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыт17:15
- Больницы Армянска в Крыму забиты: в городе растет паника из-за химической катастрофы17:00
- Учеба для первоклассников Украины начнется без учебников16:48
- Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»16:32
- В «ДНР»: Житель Харцызска хранил на даче гранаты и патроны16:15
- Петренко: на президентський пост претедує як мінімум чотири кандидати в президенти16:00
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- В Донецке бушует масштабный пожар