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Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов

29.08.2018 17:25
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Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов

Стопа человека имеет сложное строение и выполняет важные функции - обеспечивает прямохождения и гасит все ударные нагрузки на суставы и позвоночник, возникающие при ходьбе. В случае  плоскостопия рессорная функция стопы не выполняется, что зачастую приводит не только к деформации аппарата стопы, но и к серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Здоровая стопа имеет изогнутую форму в виде арки. Поэтому при хождении человек становится не на всю плоскость стопы, а лишь на пятку и область основания пальцев. В случае плоскостопия стопа постепенно уплощается - деформируются продольный или поперечный свод стопы.

Типы плоскостопия

  • Поперечное. Поперечный свод стопы уплощается, сглаживается. Со временем стопа приобретает более широкий «растоптанный» вид.
  • Продольное. Стопа вытягивается по причине изменения (уменьшения) продольного свода стопы.
  • Комбинированное. Стопы видоизменяется одновременно в двух сводах - продольном и поперечном.
  • Травматическое. Деформация стопы происходит после травмы, растяжения связок или перелома в области стопы.
  • Паралитическое. Заболевание, вызванное параличом мышц или связок стопы, голени.
  • Рахитическое. После перенесенного заболевания рахит происходит «размягчение» костных тканей, что приводит к деформации аппарата стопы.
  • Статическое.  Проблема чаще встречается у женщин, которые носят узкую обувь на высоком каблуке.

Причины плоскостопия

Более частая причина плоскостопия - наследственная предрасположенность, которую медики замечают уже в детском возрасте. Взрослые люди рискуют приобрести это заболевание из-за ожирения, частого положения стоя или ношения слишком узкой, неудобной обуви. Так же возрастные изменения в виде остеоартроза или снижения упругости мышц, связок нижних конечностей. Зачастую признаки плоскостопия возникают у беременных женщин, все так же из за большой нагрузки на ноги.

10 шагов к здоровым ногам

1. Курс массажа. Снимает боль и отечность в ногах, стимулирует кровообращение, что в свою очередь улучшает питание костных и мышечных тканей, а также положительно влияет на связки стопы.  Людям, у которых есть плоскостопие, необходимо постоянно заниматься самомассажем дома. Для этого стоит купить массажеры для стоп.

2. Правильная обувь. Ортопедическая или анатомическая обувь - это профилактика и эффективное лечение первой стадии плоскостопия. Если нет возможности приобрести ортопедическую обувь на все сезоны, необходимо хотя-бы установить в каждую пару обычной обуви ортопедические стельки.

3. ЛФК для ног. Специальные упражнения для стоп улучшают функции аппарат стопы, делают его более подвижным и гибким.

4. Ходьба босиком. Прогулки без обуви по земле, песку, камушкам, траве оздоравливают ноги - укрепляют мышцы и связки, происходит воздействие на акупунктурные точки. В домашних условиях для этих целей можно использовать коврик от плоскостопия.

5. Контроль массы тела. Зачастую избавление от лишних килограммов заметно улучшает общее самочувствие и избавляет суставы ног от нагрузки.

6. Правильное питание. Чрезмерное употребление соленой пищи пагубно влияет на суставы, в том числе костно-мышечный аппарат стопы.

7. Разумная нагрузка на ноги. Диагноз плоскостопие не подразумевает полный отказ от нагрузок, наоборот человеку показано больше ходить, но меньше стоять в одном статическом положении.

8. Физиотерапевтические процедуры. Улучшают кровообращение, останавливают воспалительные процессы, улучшают функции сустава стопы.

Крайние меры

9. Ортопедические операции. Хирургическое исправление деформации кости или удлинение сухожилия назначается в крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы лечения не помогли и заболевание стремительно усугубляется.

10. Медикаментозное лечение. Направлено на снятие воспалительного процесса в пострадавшем суставе, а также для снятия болевых симптомов.

Первые признаки плоскостопия

  • Обувь быстро стаптывается и изнашивается. Особенно с внутренней поверхности. Может неравномерно стираться каблук.
  • Нога увеличивается в размере - становится шире, длиннее. Часто это заметно при покупке новой обуви, когда прежний размер уже не подходит.
  • Ноги к вечеру болят и отекают. Малейшие нагрузки, такие как ходьба или положение стоя, вызывают тянущую боль и дискомфорт.
  • Женщина не может ходить на высоком каблуке из-за острой, несносной боли в суставах стопы.

 Опасность игнорирования плоскостопия

Если вовремя не заняться лечением суставов стопы, последствия бывают самые сложные. Прежде всего из-за плоскостопия страдает позвоночник. Отмечается нарушение осанки, гибкость спины. Как один из факторов - люди начинают часто испытывать головные боли, простреливающие боли в пояснице или под лопатками. Зачастую при выяснении причины болевых синдромов врачи обнаруживают межпозвонковую грыжу. Так же плоскостопия приводит в постепенному развитию остеоартроза суставов ног, тазобедренных суставов.

Профилактика плоскостопия

  • Больше ходить пешком и плавать.
  • С крайней осторожностью отнестись к занятиям на коньках и лыжах - они травмоопасны для суставов стопы.
  • Заниматься спортивными нагрузками только в спортивной обуви.
  • Во время продолжительной поездки или при сидячей работе периодически разминать стопы, в том числе с помощью массажного валика.
  • Раз в неделю делать ванночки для стоп из настоев трав - ромашка, шалфей, кора дуба, мята.
  • Отказаться от модельной, узкой обуви.
  • Не носить слишком сдавливающие носки (со швами) или колготки, которые нарушают кровообращение в ногах.

 Ортопедический салон «МедМагазин» предлагает всевозможные товары, которые значительно улучшат здоровье ног. На сайте интернет магазина или в любом из салонов можно дешево купить массажеры, ортопедические стельки, анатомическую обувь, массажные ванночки для ног, а также лечебный трикотаж. Компания предоставляет возможность заказать изготовление индивидуальных стелек для обуви с учетом диагноза клиента.



Теги: лечение, советы, плоскостопие
 
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